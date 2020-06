TP-Link Deco X60: una rete wireless veloce, stabile ed estesa a tutta la casa

Presentato allo scorso CES di Las Vegas, il sistema Deco X60 di TP-Link arriva ora in Italia. Grazie all’integrazione delle tecnologie Mesh e al più recente standard Wi-Fi 6, questo prodotto permette di realizzare in qualsiasi ambiente domestico una rete wireless veloce, stabile e capace di gestire tantissimi dispositivi di vario genere.

Il dispositivo sfrutta la tecnologia Mesh, che consente di creare una rete wireless unificata ed estesa a tutta la casa, anche su piani diversi. Basta posizionare dei piccoli satelliti, dal look moderno e curato, all’interno dei vari ambienti domestici e il gioco è fatto: questi non solo estendono ovunque la portata della rete, ma assicurano massime prestazioni a tutti gli oggetti connessi, indipendentemente dalla loro posizione. Inoltre, in un sistema Mesh la rete wireless è una sola e questo assicura che non ci siano interruzioni di segnale, oltre al fatto che ogni dispositivo si collega al Deco più rapido disponibile, ovvero sfrutta il miglior percorso di connessione così da garantire sempre la massima stabilità.

Dal canto suo, Wi-Fi 6 è lo standard di rete wireless di ultima generazione (anche nota come IEEE 802.11ax): rispetto alle versioni precedenti, essa assicura velocità superiori, più efficienza e, cosa tutt’altro che secondaria, capacità di gestire un grande numero di dispositivi garantendo a ognuno di essi performance elevate, oltre a minimizzare i consumi dei device e le interferenze con le reti adiacenti.

Sfruttando entrambe le tecnologie, TP-Link Deco X60 è dunque un prodotto estremamente avanzato sotto il profilo tecnico. Il sistema Mesh è dotato di Wi-Fi AX3000 con OFDMA e MU-MIMO, tecnologie che aumentano sensibilmente la capacità della rete, che risulta così in grado di gestire più stream dati simultaneamente. Le tecnologie BSS Color e Beamforming permettono a Deco X60 di ottimizzare la trasmissione e la ricezione dei dati, minimizzando così le interferenze causate da reti wireless adiacenti.

Il sistema è grado di raggiungere velocità wireless fino a 2.402Mbps in 5GHz e 574Mbps in 2.4GHz, offrendo prestazioni ideali per gaming online e video-call; inoltre, il sistema permette di collegare fino a 150 dispositivi domestici in modo semplice e immediato, può essere esteso con altri satelliti, è semplicissimo da configurare e integra funzionalità e tecnologie di sicurezza come WPA3 e TP-Link Home Care, che comprende Parental Control, Antivirus e QoS.

TP-Link Deco X60: prezzo e disponibilità

TP-Link Deco X60 sarà disponibile in Italia a partire da fine giugno ad un prezzo suggerito al pubblico di 499€ sullo store Amazon ufficiale dell’azienda e nelle principali catene di distribuzione.