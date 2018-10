Amazon Alexa arriva in Italia con i suoi smart speaker

L’avanzato assistente vocale Amazon Alexa arriva finalmente in Italia, accompagnato dai sofisticati speaker della gamma Echo.

Alexa è un servizio di assistenza vocale a 360 gradi, in grado di rispondere a numerose tipologie di domande fatte dall’utente. Quesiti o comandi che riguardano ad esempio il tempo: “Alexa, che tempo fa a Milano?” o sulle nostre attività quotidiane, dalla lista della spesa, alla sveglia, “Alexa, aggiungi l'insalata alla lista della spesa” .

L’assistente di Amazon è inoltre in grado di espandere le sue capacità tramite le “skill” , nuove abilità attivabili tramite l’applicazione dedicata e realizzate da partner esterni, che possono riguardare ad esempio il mondo delle ricette di cucina, gli orari dei treni o le ultime notizie sulla nostra città. Questo servizio è infatti compatibile con numerosi fonti tra cui le news locali del gruppo Citynews come RomaToday o MilanoToday.

Alexa è inoltre in grado di comandare gli accessori intelligenti della nostra casa; si può ad esempio chiedere di accendere la luce del soggiorno o comandare il riscaldamento domestico.

Non manca inoltre la possibilità di richiedere la riproduzione di un determinato brano musicale presente su Amazon Music, Spotify Premium e Deezer o comunicare con altri utenti che utilizzano questo servizio di assistenza.

Amazon Echo

Alexa è utilizzabile tramite l’app dedicata per dispositivi mobili con iOS e Android o attraverso uno degli smart speaker realizzati dal colosso dello shopping. Altoparlanti già disponibili in pre-ordine con le consegne previste a partire dal 30 ottobre. Speaker che si possono acquistare ad un prezzo di lancio scontato del 40%.

Scendendo nel dettaglio, il modello base è semplicemente denominato Echo ed è disponibile al prezzo scontato di 59,99 euro. Segue poi il modello Plus (89.99 euro con la lampadina smart Philips in omaggio) dotato di una qualità audio migliore e supporto alla piattaforma domotica Zigbee.

E’ inoltre disponibile a 35,99 euro il modello Dot, dalle dimensioni più contenute. La gamma di speaker include anche l’avanzato Echo Spot (77,99 euro) dotato di schermo LCD.

Ricordiamo infine due accessori: il subwoofer Echo Sub, acquistabile a 129,99 euro, e l’Amazon Smart Plug, una presa intelligente disponibile a 29,99 euro.



