Amazon Echo e Alexa: cosa sono e a che servono

Gli evoluti altoparlanti Amazon Echo sono finalmente disponibili all’acquisto in Italia con un prezzo di lancio scontato del 40%. Speaker collegati ad Internet tramite WiFi che integrano il sofisticato assistente virtuale Amazon Alexa con cui interagire semplicemente tramite la nostra voce. E’ infatti possibile domandare ad Alexa moltissimi quesiti di vario genere o impartire numerose tipologie di comandi senza premere alcun tasto sullo smartphone o sull'altoparlante. Basterà infatti dire ad esempio: “Alexa fammi ascoltare i Beatles”, oppure “Alexa imposta la sveglia alle sette”.

Amazon Alexa: nuove capacità tramite le Skill

Alexa è inoltre in grado di espandere le sue capacità tramite le “Skill” , nuove abilità attivabili tramite l’applicazione dedicata e realizzate da numerosi partner esterni di vario genere. Ricordiamo ad esempio le news locali del gruppo Citynews come RomaToday o MilanoToday, le ricette di GialloZafferano, la possibilità di ordinare un panino tramite Just Eat, ascoltare le storie per bambini della Giunti o conoscere lo stato del proprio treno con il servizio di Trenitalia.

Ricordiamo inoltre la possibilità, tramite Alexa, di comandare la nostra casa smart. Con l’assistente virtuale si potrà attivare con la voce luci, termostati e prese intelligenti realizzate da numerose aziende come tado°, Philips, Netatmo e Tp-Link. Basterà dire “Alexa, accendi i termosifoni” oppure “Alexa spegni la luce in cucina”.

Esperienza d’uso

Le prime valutazioni di questa piattaforma sono sicuramente positive. Alexa riesce senza difficoltà a rispondere ai vari quesiti in modo preciso e veloce con tante skill già disponibili nel nostro Paese. Ricordiamo che l’app Amazon Alexa, per smartphone e tablet, è gratuita ed è scaricabile dagli store di Google e Apple. Applicazione che offre già alcune utili funzioni anche se non collegata ad uno speaker, come il meteo o la possibilità di ascoltare le news. Software dotato, infine, di una semplice interfaccia, di facile utilizzo.

Amazon Echo

Analizziamo ora nel dettaglio tutti i vari altoparlanti presenti sul mercato partendo dal modello base semplicemente denominato Amazon Echo, acquistabile ad un prezzo scontato di 59,99 euro. Modello disponibile con tre diverse colorazioni e offerto anche in bundle con vari dispositivi come il termostato intelligente di Netatmo. Un prodotto ideale per ambienti medio grandi, che ospita al suo interno un woofer down-firing da 63 mm, un tweeter, un modulo WiFi, con una resa omnidirezionale a 360°. Non manca anche il Bluetooth per il collegamento diretto a smartphone e tablet.

Amazon Echo Plus

Echo Plus è uno speaker di dimensioni maggiori che integra tutte le funzioni di Echo, aggiungendo la compatibilità con la piattaforma domotica Zigbee, utile al controllo delle lampadine smart realizzate ad esempio da Philips e da IKEA. Ricordiamo inoltre il sensore di temperatura incorporato, il woofer con magnete al neodimio da 76,2 mm e i tre colori disponibili (grigio chiaro, melange e antracite).

Amazon Echo Plus è proposto ad un prezzo scontato di 89,99 euro e anche in bundle con una lampadina Philips Hue.

Amazon Echo Dot

Amazon Echo Dot si distingue per le sue forme ridotte (43 x 99 x 99 mm) e per il suo prezzo contenuto di 35,99 euro. Un prodotto adatto a piccoli ambienti, che integra un altoparlante da 41 mm, dotato anche di modulo Bluetooth e di ingresso analogico con jack da 3,5mm.

Amazon Echo Spot

La nostra rassegna prosegue con Echo Spot, unico modello nella gamma di speaker Amazon dotato di schermo LCD che mostra utili informazioni (ad esempio il meteo) e che funziona anche da orologio. Uno speaker disponibile in bianco o nero, al prezzo di 77,99 euro, e proposto in bundle anche con vari accessori smart come la IP Camera EZVIZ ezCube Pro.

Amazon Echo Sub

Echo Sub è un subwoofer da accoppiare ad un dispositivo Echo o Echo Plus, dotato di un woofer downfiring da 6” (152 mm) ed una potenza di 100 W. Un prodotto facile da installare, utile ad incrementare la resa sulla gamma bassa e acquistabile ad un prezzo di 129,99 euro in tre varianti di colore.

Amazon Smart Plug

Amazon ha reso disponibile nel nostro Paese anche la sua presa intelligente, acquistabile al prezzo di 29,99 euro. Un prodotto compatibile, ovviamente, con l’assistente virtuale Alexa, facile da configurare e usare. Un presa comandabile con la voce, utile al controllo di luci, macchine del caffè e altri elettrodomestici.

