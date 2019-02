Amazon Echo Show: schermo da 10”, speaker e Alexa in un unico dispositivo

Dopo Amazon Echo Input arriva ora in Italia la seconda generazione di Echo Show, un raffinato dispositivo dal design elegante con inserti in tessuto, disponibile nelle colorazioni bianca e nera. Un prodotto smart dalle numerose funzionalità che ospita uno schermo HD da 10”, un hub per la casa intelligente basato sulla piattaforma Zigbee, altoparlanti di qualità ed il noto assistente vocale Alexa.

Display in grado di mostrare le previsioni del tempo, gli appuntamenti in calendario, la lista di cose da fare, le playlist preferite e le copertine degli album di Amazon Music. Sullo schermo dell’Echo Show è anche possibile guardare un notiziario, film e serie TV di Prime Video, i video musicali di Vevo o seguire i vari passaggi di una ricetta di cucina.

Funzionalità che possono essere comandate semplicemente con la voce interagendo con l’evoluto assistente vocale Alexa e le sue numerose skill. Ricordiamo anche la possibilità di effettuare una videochiamata tramite l’App Alexa verso chiunque possieda un Echo Spot o un Echo Show o su Skype (disponibile prossimamente), sfruttando la camera da 5 MP frontale.

Amazon Echo Show ospita inoltre 8 microfoni ed un processore Intel Atom x5-Z8350 ed integra al suo interno una sezione audio di qualità con un doppio driver da 2” , un radiatore passivo per i bassi ed un amplificatore digitale con processore DSP Dolby. Con Echo Show è inoltre possibile controllare camere di videosorveglianze, un videocitofono e anche dispositivi ZigBee compatibili (ad esempio le luci Philips Hue) senza bisogno di un hub separato.

Echo Show è già disponibile in preordine a 229,99 € con le consegne che inizieranno a partire dal 27 Febbraio.

