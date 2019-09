Amazon Echo: ecco i nuovi altoparlanti intelligenti con Alexa

Amazon rinnova la sua gamma di altoparlanti intelligenti presentando i nuovi Echo, Echo Flex, Echo Dot con orologio ed Echo Studio. Quattro nuovi smart speaker dalle interessanti caratteristiche, con un design curato e dotati di avanzate funzionalità.

Dispositivi con a bordo l’assistente vocale Alexa, acquistabili a partire da 29,99 euro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dei nuovi Amazon Echo.

Nuovo Echo: migliore qualità audio e nuovo design

Iniziamo dalla versione rinnovata del famoso Echo ora dotata della stessa tecnologia audio di Echo Plus, incluso un woofer da 7,6 cm ed un maggiore volume posteriore; caratteristiche che consentono bassi più potenti e medi e alti più nitidi. L’Echo di nuova generazione è rivestito in tessuto e presenta un nuovo design, con opzioni di colore blu-grigio, antracite, grigio chiaro e grigio melange.

Il nuovo Echo è già ordinabile al prezzo di 99,99 euro, con consegne a partire dal 16 ottobre.

Echo Flex: altoparlante con spina integrata, a 29,99 €

Passiamo ora all’Echo Flex, un altoparlante intelligente low cost da collegare direttamente ad una presa elettrica standard. Si tratta della soluzione più economica e più semplice per aggiungere Alexa in qualsiasi stanza. Uno smart speaker perfetto per quegli spazi della casa in cui i cavi possono essere un problema, come il corridoio, il garage o il bagno.

Echo Flex offre anche una porta USB integrata che permette di ricaricare facilmente il telefono o aggiungere un accessorio opzionale, come una luce notturna intelligente o un sensore di movimento, il tutto utilizzando una sola presa.

Il nuovo Echo Flex è già ordinabile al prezzo di 29,99 euro, con consegne a partire dal 14 novembre.

Echo Dot: ora con display LED

Da Amazon arriva anche la versione aggiornata di Echo Dot, il dispositivo Echo più venduto di sempre. Un piccolo smart speaker ora dotato di un display LED che consente di visualizzare facilmente l’ora o la temperatura esterna, di impostare una sveglia o un timer per la pasta. Led ben leggibile, dotato di regolazione automatica della luminosità.

Il nuovo Echo Dot è già ordinabile, in varie colorazioni, al prezzo di 69,99 euro, con consegne a partire dal 16 ottobre.

Echo Studio: super audio con cinque altoparlanti direzionali integrati

Terminiamo la nostra rassegna con il nuovo Echo Studio; un avanzato dispositivo che vanta un’elevata qualità audio con cinque altoparlanti direzionali integrati. Il suo woofer da 13,3 cm e i 330 W di potenza massima producono bassi profondi e ricchi, sfruttando anche l’apertura dedicata situata nella parte inferiore dello speaker.

Echo Studio è dotato, inoltre, di un tweeter da 2,5 cm e tre altoparlanti midrange da 5 cm per un’ottima riproduzione delle frequenze alte e medie. Inoltre, ha un DAC a 24 bit e un amplificatore di potenza con 100 kHz di larghezza di banda per la riproduzione musicale ad alta risoluzione. Echo Studio in aggiunta rileva automaticamente l’acustica dell’ambiente e ottimizza la riproduzione audio per offrire un suono di elevata qualità, indipendentemente da dove venga posizionato il dispositivo.

Echo Studio è il primo altoparlante intelligente ad offrire un’esperienza audio immersiva, utilizzando le tecnologie Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio.

È possibile abbinare uno o due dispositivi Echo Studio a determinati dispositivi Fire TV per la riproduzione audio con suono multicanale e supporto per i formati Dolby Atmos, Dolby Audio 5.1 e audio stereo. Echo Studio presenta anche un hub Zigbee per la Casa Intelligente che può essere utilizzato per controllare, tramite Alexa, i dispositivi domestici intelligenti compatibili, come prese o lampadine smart.

Echo Studio è già ordinabile al prezzo di 199,99 euro, con consegne a partire dal 7 novembre.

