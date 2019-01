Amazon Echo Input: un economico accessorio che aggiunge Alexa ad un qualsiasi altoparlante

Sbarca nel nostro Paese Amazon Echo Input: un piccolo accessorio che permette di integrare facilmente l’evoluto assistente vocale Alexa in qualsiasi sistema audio o altoparlante esterno/attivo, tramite il cavo audio da 3,5 mm incluso o attraverso un collegamento senza fili Bluetooth.

Un prodotto, che come tutti i dispositivi Echo, va collegato inoltre alla nostra rete WiFi e alla rete elettrica tramite una porta microUSB, con l'alimentatore da 5W incluso in confezione. Amazon Echo Input vanta dimensioni ridotte (80 x 14 mm) con un design a disco ed è dotato di quattro microfoni utili per captare i comandi vocali provenienti da un qualsiasi punto della stanza, un LED di stato multicolore e due pulsanti di controllo per disattivare i microfoni o interagire con Alexa.

Amazon Echo Input si trasforma, quindi, nella sorgente del nostro altoparlante consentendo l’accesso alle numerose funzionalità dell’assistente vocale Alexa come musica in streaming, controllo di prodotti domotici, aggiornamenti sulle previsioni del tempo, sulle ultime notizie e sulle condizioni del traffico. Alexa consente di impostare sveglie e timer, creare una lista della spesa e ordinare una pizza. Inoltre con Alexa è possibile consultare le ricette di Giallo Zafferano, ascoltare la programmazione TV, seguire varie stazioni radio come Radio Deejay, Radio 105, RDS e Radio Italia, ascoltare storie per bambini e conoscere l’oroscopo di Paolo Fox.

Amazon Echo Input può anche essere utilizzato per creare, facilmente ed in modo economico, un sistema audio multi-room in grado di riprodurre la nostra musica preferita in tutte le stanze della nostra abitazione.

Amazon Echo Input è ordinabile su Amazon.it al prezzo di 39,99€, nelle colorazioni bianca e nera, con le consegne che inizieranno a partire dal 30 Gennaio.

Ordina qui Amazon Echo Input