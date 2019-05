Amazon Echo Show 5: un nuovo altoparlante intelligente con schermo da 5 pollici a meno di 90 euro

Dopo Echo Show, Amazon presenta Echo Show 5 un nuovo smart speaker con schermo da 5,5 pollici. Un device dal design compatto, perfetto per un comodino o una scrivania, dotato di un potente audio.

Echo Show 5 include, ovviamente, tutte le avanzate funzionalità dell'assistente vocale Alexa a cui si aggiungono le numerose Skill visive disponibili; ad esempio è possibile seguire una ricetta da Giallo Zafferano, rimanere aggiornati sulle notizie di Sky TG24, guardare video recensioni di film da MyMovies e le dirette di radio TV di RDS, Radio Deejay, Radio Kiss Kiss, Radio Italia e molto altro ancora.

È, inoltre, possibile rimanere in contatto con amici e familiari effettuando videochiamate senza dover usare le mani con coloro che possiedono un dispositivo Echo Spot o Echo Show, l’App Alexa oppure Skype. Echo Show 5 è, infatti, dotato di una fotocamera frontale da 1 MP con registrazione di video in HD a 720p e copri-telecamera integrato per proteggere la nostra privacy.

Tra le altre funzioni citiamo Alexa Sunrise: lo schermo sui dispositivi Echo Show si illuminerà naturalmente e mostrerà una simulazione d’alba. È inoltre possibile utilizzare lo Show come un classico orologio digitale con tante tipologie di quadranti differenti, visualizzando anche le proprie foto preferite sullo schermo dotato di illuminazione ambientale regolabile automaticamente.

Da non dimenticare anche la funzionalità di comunicazione bidirezionale se collegato ai videocitofoni Ring che consente vedere e parlare con chiunque sia davanti alla porta. Echo Show 5 permette anche il controllo di altri dispositivi domotici come la visualizzazione delle immagini delle telecamere di sicurezza, accendere o spegnere le luci e regolare il termostato.

Prossimamente, arriverà inoltre il supporto a wikiHow che consentirà di accedere a video “Come fare” utilizzando la voce; ad esempio sarà possibile chiedere istruzioni su come aprire una noce di cocco, pulire una padella di ghisa, tagliare un ananas o fare un aeroplanino di carta.

Echo Show 5 è anche perfetto per guardare i video musicali su Vevo o per ascoltare le proprie canzoni preferite da Amazon Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali sfruttando l'altoparlante full-range da 1,65” integrato.

Concludiamo ricordando le dimensioni di 148 x 86 x 73 mm per un peso di 410 grammi con due finiture disponibili in nero o bianco.

Echo Show 5 è già ordinabile al prezzo di 89,99 euro con le consegne che inizieranno dal 26 giugno.



Scopri di più su Amazon.it