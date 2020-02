Amazon Echo Show 8: il nuovo smart speaker con schermo e Alexa a 129 euro

Amazon ha annunciato l’arrivo in Italia di Echo Show 8; un nuovo altoparlante intelligente dotato di schermo da 8 pollici. Dispositivo che si affianca a Echo Show 5 ed Echo Show con display da 10 pollici (qui la nostra recensione).

Smart speaker, ovviamente, equipaggiato con Alexa; l’avanzato assistente vocale di Amazon che ora può contare su oltre 400 Skill ottimizzate per Echo Show.

Echo Show 8 può essere impiegato per tantissime funzioni utili a tutta la famiglia come seguire una ricetta di Giallozafferano, rimanere aggiornati sulle notizie locali del Gruppo Citynews, giocare con Quiz Vero o Falso, guardare in diretta le radio TV di Radio Deejay, RDS, RTL 102.5 e riprodurre video con Vevo.

Non dimentichiamo la possibilità di riprodurre la nostra musica preferita da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TIMMUSIC e altri servizi musicali, utilizzando i due altoparlanti da 10 Watt integrati.

Ricordiamo anche la possibilità di controllare i vari dispositivi intelligenti presenti nella nostra abitazione. Echo Show 8 può, ad esempio, mostrare le immagini delle telecamere di sicurezza installate dentro e fuori casa.

Con Echo Show 8 è anche possibile rimanere in contatto con amici e familiari effettuando videochiamate, senza dover usare le mani, con coloro che possiedono un dispositivo Echo Spot o Echo Show, l’App Alexa oppure Skype.

Il nuovo Echo Show 8 è disponibile in due colori, nero antracite e grigio chiaro a 129.99 €. Entrambi sono disponibili in pre-ordine; le spedizioni inizieranno in Italia il 26 di febbraio.

