Amazon Echo Show: la prova di un completo smart speaker con Alexa e schermo da 10 pollici

Prosegue il nostro viaggio nel mondo degli altoparlanti intelligenti di Amazon e dopo la recensione dell’Echo Plus è ora venuto il momento della prova dell’Echo Show. Un altoparlante smart con a bordo l'avanzato assistente vocale Alexa, che si distingue per la presenza di un ampio display da 10 pollici HD.

Un prodotto elegante e versatile, ricco di utili funzionalità, dall’ascolto della nostra musica preferita, alla gestione della nostra Casa intelligente.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell’Amazon Echo Show.

Amazon Echo Show: design e caratteristiche tecniche

Amazon Echo Show si presenta con una forma che ricorda alla lontana quella dei vecchi TV a tubo catodico. Nella parte frontale troviamo un ampio display touch da 10 pollici con risoluzione HD (1280 x 800) e un preciso sensore della luminosità integrato.

Passiamo al retro, ricoperto da un rivestimento in tessuto, disponibile nella versione bianca/grigia e nera. Zona posteriore che ospita la sezione audio formata da due altoparlanti stereo al neodimio da 2,0'', con un radiatore passivo per i bassi e processore Dolby.

Ricordiamo anche la presenza dell’Hub Zigbee integrato utile al controllo di dispositivi smart come lampadine (es. di Philips Hue, IKEA e Osram) e prese intelligenti compatibili con questo standard. Non dimentichiamo il cuore di Echo Show, il processore Intel Atom x5-Z8350 a quattro core.

Occupiamoci ora dei comandi alloggiati sul lato superiore della cornice dello schermo; qui troviamo i pulsanti per la gestione del volume e il comando per l’attivazione/disattivazione di microfono e telecamera. Echo Show ospita, infatti, una camera per le videochiamate inserita sul frontale con risoluzione di 5MP. Non dimentichiamo gli 8 microfoni dedicati all'assistente vocale Alexa, 4 frontali e 4 sul bordo superiore.

Passiamo al piccolo pannello posteriore che include la presa di alimentazione con alimentatore esterno, una micro USB di servizio e l’attacco di sicurezza Kensington. Infine la connettività che include Bluetooth e WiFi dual band ac, a doppia antenna, e le dimensioni pari a 246 x 174 x 107 mm, per un peso di 1755 grammi.

Amazon Echo Show: analisi delle funzionalità

Occupiamoci ora delle numerose funzionalità di Echo Show; dispositivo che, ovviamente, integra tutte le caratteristiche della gamma di speaker Echo offerte dall’assistente vocale Alexa. Tra le più utili citiamo, ad esempio, la riproduzione della nostra musica preferita presente su Amazon Music, Spotify e TuneIn. Sono inoltre supportati tanti altri comandi vocali, dalla lista della spesa, alle news. Ricordiamo in particolare il comando “Sommario quotidiano” capace di riprodurre le ultime notizie, anche locali, provenienti ad esempio dalle Skill del gruppo Citynews come RomaToday e MilanoToday.

Passiamo ora alle funzionalità che sfruttano il display di Echo Show. Schermo che mostra sempre un contenuto visivo utile ad arricchire le informazioni vocali fornite da Alexa. Ad esempio la richiesta di accensione di una lampadina smart è accompagnata da un pannello che consente anche la gestione della luminosità tramite schermo touch.

Echo Show è, inoltre, in grado di mostrare la copertina dell’album che stai ascoltando e sul suo schermo è anche possibile guardare un notiziario, film e serie TV di Prime Video, video musicali o seguire i vari passaggi di una ricetta di cucina di GialloZafferano.

Inoltre troviamo due browser Web (Silk e Firefox) che consentono anche l'accesso ai video di Youtube; assente, ovviamente, il supporto a Netflix.

Non dimentichiamo le Skill che consentono di espandere le funzionalità di Alexa. Mini app che su Echo Show si arricchiscono di contenuti video; citiamo ad esempio la Skill MyMovies che su Show mostra anche i trailer dei film in uscita al cinema.

Davvero comoda, inoltre, la possibilità di effettuare una videochiamata, senza usare le mani, verso chiunque possieda un Echo Spot, un Echo Show, su Skype o verso smartphone con installata l’app Alexa, sfruttando la camera da 5 MP frontale.

Con Echo Show è inoltre possibile controllare camere di videosorveglianza, un videocitofono e tutti dispositivi per la smart home compatibili con Alexa. Durante le nostre prove siamo riusciti, senza problemi, a comandare dispositivi di vario genere come una videocamera di D-Link, un condizionatore d’aria, prese e lampadine intelligenti anche Zigbee.

Amazon Echo Show: interfaccia utente, esperienza d'uso e prezzo

Amazon Echo Show è dotato di una semplice interfaccia utente accessibile grazie allo schermo touch. Partiamo dalla schermata principale che mostra sempre ora, previsioni del tempo e vari suggerimenti sull'utilizzo di Alexa. Home con sfondo personalizzabile dall'utente, che ospita nella parte alta un menù a tendina che include vari comandi, dalla gestione della luminosità, al pannello delle impostazioni che permette anche il setup dell'audio e dello schermo. Display che può essere tenuto sempre attivo o che può attivarsi automaticamente quando entriamo nella stanza o solo alla ricezione di un comando impartito ad Alexa, sfruttando la modalità “Non disturbare”.

Uno slide verso sinistra nella Home ci consente, invece, di accedere ad una schermata che ospita numerose funzionalità, dalla gestione della nostra Smart Home, all'avvio della riproduzione di contenuti audio e video. Non manca un menù dedicato alla comunicazione (incluse le chiamate Skype) e per la gestione di sveglie e routine.

Concludiamo la nostra recensione con l'esperienza d'uso con un giudizio complessivo decisamente positivo. Amazon Echo Show è un dispositivo dalla buona qualità costruttiva e dalle numerose ed utili funzionalità.

Buone le performance degli altoparlanti con un audio potente, morbido e dettagliato e con una convincente resa anche nella riproduzione dei bassi. Ottimo, inoltre, il lavoro svolto dai microfoni presenti sull’Echo Show in grado rilevare la nostra voce anche in ambienti rumorosi o da una stanza vicina.

Davvero comodo, infine, il display dalla buona qualità, con un’interfaccia sempre veloce e reattiva; schermo davvero versatile che può essere utilizzato per tante ed utili funzioni, dalla visione di un film al controllo di una videocamera di sorveglianza o per le videochiamate (dalle buone prestazioni). Un prodotto, infine, facilmente installabile ed utilizzabile senza difficoltà anche da utenti poco esperti.

Echo Show è acquistabile ad un prezzo di listino di 229 euro.

Scopri di più su Amazon.it