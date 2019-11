Amazon Echo Studio: il nuovo smart speaker in consegna da oggi in Italia

Iniziano oggi le consegne di Echo Studio, un altoparlante smart dotato dell'avanzato assistente vocale Alexa, con cinque altoparlanti direzionali per un audio immersivo, tecnologia di adattamento alla stanza e un hub per la Casa Intelligente integrato.

Echo Studio è stato appositamente progettato per creare un suono di qualità superiore. Il suo woofer da 13,3 cm e i 330 W di potenza massima producono bassi profondi e ricchi, utilizzando l’apertura situata nella parte inferiore, creata per massimizzare il flusso d'aria e quindi l’uscita delle basse frequenze dal woofer. Echo Studio è dotato, inoltre, di un tweeter da 2,5 cm e tre altoparlanti midrange da 5 cm. Sono anche presenti un DAC a 24 bit ed un amplificatore di potenza fino a 100 kHz di larghezza di banda per la riproduzione musicale ad alta risoluzione. Echo Studio in aggiunta rileva automaticamente l’acustica dell’ambiente e ottimizza la riproduzione audio per offrire un suono ottimale, indipendentemente da dove venga posizionato.

Echo Studio è il primo altoparlante intelligente a offrire un’esperienza audio immersiva, utilizzando Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio.

È possibile abbinare uno o due dispositivi Echo Studio a determinati dispositivi Fire TV per la riproduzione audio con suono multicanale e supporto per i formati Dolby Atmos, Dolby Audio 5.1 e audio stereo. Echo Studio presenta anche un hub Zigbee per la Casa Intelligente che può essere utilizzato per controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili.

Echo Studio è disponibile su Amazon.it al prezzo di 199,99 €

