Nuovo Amazon Echo: la prova di un ottimo smart speaker in offerta a 64 euro

Dopo l’anteprima di qualche tempo fa, è ora venuto il momento della nostra prova del nuovo Amazon Echo; speaker intelligente con a bordo l’avanzato assistente vocale Alexa, ora giunto alla terza generazione e acquistabile in offerta a 64,99 euro, con uno sconto del 35%.

Uno speaker che si rinnova completamente adottando il design e le caratteristiche tecniche del fratello maggiore Echo Plus. Le uniche differenze sono nell'assenza del sensore di temperatura integrato e del modulo Zigbee utile al controllo dei dispositivi smart, come lampadine e prese elettriche compatibili con questo standard.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo Amazon Echo.

Amazon Echo: design e caratteristiche tecniche

Come detto in precedenza, il nuovo Amazon Echo si rinnova nel design riprendendo le eleganti forme del fratello maggiore Echo Plus. Un cilindro avvolto da tessuto, disponibile in 5 diverse colorazioni, con le estremità di colore bianco o nero.

Nella parte superiore troviamo un led circolare, in grado di assumere varie colorazioni, che si attiva quando interagiamo con l’assistente vocale Alexa. Su questo lato troviamo anche 7 microfoni e i comandi per la regolazione del volume, il pulsante per richiamare Alexa manualmente e quello per la disattivazione dei microfoni.

Infine la presa di alimentazione e l’uscita audio da 3.5 mm (configurabile anche come ingresso) presenti nella parte bassa del lato posteriore.

Passiamo ora alla sezione audio ripresa sempre dal fratello maggiore Echo Plus. All’interno di questo speaker troviamo un woofer da 76,2 mm al neodimio, un tweeter da 20 mm ed un processore Dolby, con un audio omnidirezionale a 360°.

Ricordiamo, inoltre, il Bluetooth per la connessione a dispositivi come speaker, smartphone, tablet e Pc, ed il modulo WiFi 802.11 a/b/g/n/ac a 2,4 e 5 GHz per il collegamento al nostro router.

Citiamo anche la possibilità di utilizzare due Echo contemporaneamente per un audio stereo anche insieme al subwoofer di Amazon EchoSub.

Infine le dimensioni di 148 x 99 x 99 mm, per un peso di 780 grammi.

Alexa: caratteristiche e funzionalità

A bordo di tutti i dispositivi Echo troviamo Alexa: un avanzato assistente vocale capace di riconoscere le nostre domande, poste in un linguaggio naturale, senza la necessità di premere alcun tasto sul cellulare o sull'Echo.

Basterà infatti dire ad esempio: “Alexa che tempo fa a Milano?”, oppure “Alexa imposta la sveglia alle sette”.

Per quanto riguarda la musica, l'assistente vocale di Amazon può riprodurre le nostre canzoni preferite presenti su vari servizi di streaming come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e TuneIn, selezionabili tramite semplici comandi vocali come: “Alexa riproduci i Queen” o “Alexa riproduci canzoni di Natale”.

Sono inoltre supportati tanti altri comandi, dalla lista della spesa consultabile anche da smartphone a vari tipi di promemoria e non manca ovviamente lo shopping su Amazon.

L’assistente virtuale di Amazon è inoltre in grado di espandere le sue capacità tramite le “Skill” nuove abilità attivabili tramite l’applicazione dedicata, realizzate da numerosi partner esterni. Ricordiamo, ad esempio, le Skill del gruppo Citynews come RomaToday o MilanoToday, le ricette di GialloZafferano e le informazioni sugli orari dei treni di Trenitalia.

Non mancano, inoltre, avanzate funzionalità come il corso d'inglese, le fiabe interattive, i giochi e molto altro ancora.

Inoltre è possibile utilizzare i dispositivi Alexa come un interfono e comunicare con qualsiasi stanza della casa o chiamare amici e parenti senza usare le mani.

Infine ricordiamo le funzionalità per la smart home con i comandi vocali per l’attivazione di luci, termostati, prese intelligenti e altro ancora.

Amazon Echo: installazione e app dedicata

Occupiamoci brevemente anche della procedura di configurazione, identica a quella di Echo Plus. Installare e configurare questo smart speaker richiede solo pochi minuti grazie all’app dedicata Amazon Alexa disponibile per device mobili con iOS e Android. Una volta scaricata l’applicazione ed inserito il proprio account di Amazon, basterà eseguire la semplice procedura guidata che collegherà l’Echo alla nostra rete WiFi.

App che ospita anche avanzate funzionalità; citiamo in particolare la possibilità di creare i Gruppi, utili al controllo vocale di più dispositivi smart presenti nella nostra casa, e le Routine: comandi vocali configurabili dall’utente che consentono di gestire vari tipi di attività; ad esempio con la frase “Alexa buongiorno”, si può accendere la luce della camera da letto e ascoltare le ultime news.

Amazon Echo: analisi delle prestazioni

Terminiamo la nostra prova del nuovo Echo con l’analisi delle sue prestazioni audio. Speaker di buona qualità con un audio potente, a 360 gradi, adatto ad ambienti medio-grandi. Audio con alti abbastanza dettagliati, medi morbidi, voci naturali e bassi convincenti.

Buone le performance dei microfoni, in grado di catturare la nostra voce anche in ambienti rumorosi.

Per quanto riguarda la domotica, l’assenza del modulo Zigbee non crea troppi problemi. Rimane, infatti, la compatibilità con tantissimi altri dispositivi smart, come termostati, lampadine e prese intelligenti WiFi.

Giudizio, infine, positivo sulla qualità costruttiva e sul collegamento WiFi con il nostro router.

Concludiamo con il prezzo, il nuovo Echo è acquistabile ad un prezzo di listino di 99,99 euro.

Scopri di più su Amazon in offerta a 64,99 euro, con uno sconto del 35%.