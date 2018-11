Koogeek KSFG5: la prova di un elettrostimolatore muscolare smart

Gli stimolatori muscolari elettrici (EMS) sono dispositivi che sfruttano il passaggio della corrente attraverso il corpo per rilassare i muscoli, ridurre l'affaticamento o alleviare ad esempio il mal di schiena. Oggetto oggi della nostra prova è il modello KSFG5 di Koogeek; brand che avevamo già conosciuto con la prova del misuratore di pressione KSBP2. Questa azienda ha di recente lanciato sul mercato un elettrostimolatore che si distingue per le sue ridotte dimensioni e per la possibilità di essere controllato, via Bluetooth da smartphone e tablet

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dell'elettrostimolatore KSFG5 di Koogeek.

Koogeek KSFG5: design e funzioni

Koogeek KSFG5 è formato da due piccoli elementi circolari, uniti da un cavo, e da applicare sul corpo tramite una pellicola adesiva, sostituibile dall’utente. Koogeek KSFG5 presenta solo due pulsanti (+ e -) che gestiscono, l’alimentazione, la selezione dei programmi e l’intensità della stimolazione. Ricordiamo inoltre la presenza di una Micro USB, utile ad alimentare la batteria da 160mAh, in grado di garantire 300 minuti di funzionamento.

Terminiamo con la confezione che include un manuale, anche in italiano, e le dimensioni di ogni elemento pari 65 X 39 x 13 mm, con un peso di 26 grammi

App, esperienza d’uso e prezzo

Il KSFG5 di Koogeek è accompagnata dall’app Koogeek Health per dispositivi con iOS e Android, utile al controllo di tutti i dispositivi per la Smart Health realizzati dal produttore cinese. App di facile utilizzo che consente di impostare la durata dei 4 programmi disponibili e regolare l’intensità della stimolazione con 10 step selezionabili. Programmi per rilassarsi, bruciare i grassi, dedicati agli sportivi ed in grado di far funzionare il KSFG5 a ritmo di musica.

Per quanto riguarda l’esperienza d’uso, le prestazioni di questo dispositivo non ci hanno convinto con impulsi elettrici molto intensi già ai livelli più bassi e che risultano in alcuni casi anche abbastanza fastidiosi. Segnaliamo inoltre problemi di collegamento in Bluetooth con l'applicazione dedicata e i comandi sul dispositivo duri e decisamente scomodi da utilizzare.

Concludiamo con il prezzo, il KSFG5 di Koogeek può essere acquistato a 30,99 euro.

