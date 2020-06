eTiger: completi sistemi di sicurezza per proteggere la vostra casa

Hinnovation by Nital porta in Italia eTiger S5 e S6: due sistemi di sicurezza domestica innovativi, versatili e all-in-one.

eTiger S5 Wi-Fi/GSM, in particolare, è un sistema completo per la sorveglianza domestica dotato di doppia connettività Wi-Fi e cellulare: in condizioni normali, il sistema è collegato al Wi-Fi di casa e può essere gestito, oltre che con il telecomando, la tastiera e i tag RFID, anche da remoto tramite app per iOS e Android. In caso di assenza di connettività Internet, subentra la rete cellulare che può gestire l’invio di SMS e chiamate voce.

Il kit di base si compone della centralina, dal design moderno e curato, un sensore di movimento, uno per porte/finestre, un tag di presenza e un telecomando. Quando rileva un’intrusione, il sistema attiva la sirena e invia le notifiche push dell’app e gli SMS fino a 5 utenti pre-autorizzati, dopo di che procede con le telefonate: nel caso di disattivazione della corrente, inoltre, eTiger S5 ha un’autonomia di 8 ore in stand by. Il sistema è semplice da installare, si attiva e disattiva anche tramite tag RFID e, cosa particolarmente importante, può essere esteso con svariati accessori: in particolare, eTiger S5 supporta fino a 10 telecomandi, 60 accessori wireless (tra cui sensori, videocamere…) e 30 tag RFID.

Il modello superiore, eTiger S6, offre tutte le caratteristiche del modello S5, ma vi aggiunge un display LCD sulla centralina, che permette una più semplice gestione delle funzionalità e memorizza fino a 99 eventi, nonché il supporto fino a 50 tag RFID e una dotazione di base più ampia: centralina, due sensori di movimento, altrettanti per porte/finestre, due tag di presenza e due telecomandi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I kit di sicurezza eTiger sono distribuiti in Italia da Hinnovation by Nital. eTiger S5 viene proposto al prezzo al pubblico di 149,99 euro, mentre eTiger S6 costa 199,99 euro.