Facebook Portal: arrivano in Italia gli schermi intelligenti con Alexa

Debutta nel nostro Paese la gamma completa dei dispositivi Facebook Portal; si tratta di schermi intelligenti pensati per la gestione di videochiamate da Messenger e WhatsApp.

Dispositivi progettati per effettuare videochiamate con panoramiche e zoom gestite dall'intelligenza artificiale, che consente all’utente di muoversi liberamente nella stanza rimanendo sempre all'interno dell'inquadratura.

Inoltre sono dispositivi pensati per l'intrattenimento domestico e per il controllo della smart home. Al loro interno è, infatti, incluso l'assistente vocale Alexa (al momento non disponibile nel nostro Paese) richiamabile tramite il comando vocale “Hey Portal”. Troviamo, inoltre, tutti i contenuti di Prime Video e senza usare le mani si potrà anche selezionare la propria musica preferita da ascoltare su Spotify, iHeartRadio e Pandora, fare ricerche e gestire i dispositivi domotici presenti in casa.

Quando non è in uso, il Portal si trasforma in una cornice digitale, mostrando foto e video preferiti oltre ai promemoria dei compleanni.

In Italia saranno disponibili i modelli Portal+, Portal, Portal Mini e Portal TV acquistabili rispettivamente a 299, 199, 149 e 169 euro. Acquistando due prodotti Portal si avrà diritto ad uno sconto di 50€.

Partiamo dal Portal+ con uno schermo Full HD da 15,6"; segue poi il Portal con display da 10" (1280x800); infine il Mini con uno schermo da 8 pollici (1280x800). Non mancano, infine, altoparlanti integrati e videocamere fino a 13 MP.

Concludiamo con il Portal TV, un dispositivo privo di schermo da collegare alla TV attraverso la porta HDMI.

I primi due saranno acquistabili dal 15 ottobre, mentre il Portal TV sarà disponibile a partire dal 5 novembre.