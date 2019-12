Kami Smart Security Starter Kit: la prova di un avanzato sistema di sorveglianza per la tua casa

Infine le nostre considerazioni finali. Kami ha realizzato un kit di sensori affidabile e di facile utilizzo . Sensori dalla buona sensibilità, con un’autonomia elevata, da posizionare ad una distanza massima dalla Base Station di 15 metri circa. Abbastanza buono anche il giudizio sull’app, semplice da utilizzare, ma con alcune voci non ancora tradotte in italiano.

L’elenco dei movimenti rilevati dai sensori può essere monitorato tramite l’ app dedicata Kami Home , per device mobili con Android e iOS, parzialmente tradotta in italiano.

Passiamo ora alla Base Station, un piccolo box da collegare via cavo Ethernet al nostro router e alimentato tramite USB, con un alimentatore fornito in dotazione.

I sensori per porte e finestre possono essere fissati utilizzando stop/fisher o tramite strisce adesive in dotazione presenti anche nella confezione del sensore di movimento.

I sensori di movimento e per porte e finestre sono alimentati da una batteria CR 2450-600mAh, in grado di garantire un’autonomia fino ad un anno. Questi device comunicano con la Base Station fino ad una distanza massima dichiarata di 20 m, tramite il protocollo Zigbee.