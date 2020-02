Ci sono dei periodi della vita in cui è necessario tenere sotto controllo la pressione, sia per problemi di salute che per esigenze specifiche; ad esempio, durante la gravidanza è particolarmente importante monitorare che la pressione non si alzi eccessivamente. Misurare la pressione a casa diventa quindi una necessità, cui si può facilmente ovviare acquistando un misuratore di pressione.

Infatti, il misuratore di pressione è quello strumento che si utilizza, sia in ambito medico che casalingo, per ottenere informazioni sulla pressione sanguigna sistolica (o pressione massima) e diastolica (o pressione minima) ma anche sulla frequenza cardiaca.

La scelta di un determinato modello di misuratore rispetto agli altri dipende da numerosi fattori, tra cui le esigenze specifiche dell'utente e la semplicità d'uso: abbiamo quindi selezionato i migliori misuratori di pressione da acquistare on line, tutti diversi sia per tipologia che per caratteristiche. Scoprili subito!

Lo sfigmomanometro aneroide marcato Pic è un misuratore di pressione manuale da braccio dotato di stetoscopio. Realizzato con materiali di ottima qualità, questo misuratore di pressione è molto sensibile, preciso ed affidabile ed è un'ottima scelta soprattutto per chi deve effettuare misurazioni costanti e ripetute. È comunque un modello più complesso da utilizzare rispetto ai misuratori elettronici, ma basterà seguire le istruzione ed esercitarsi un po' per riuscire ad usarlo al meglio. Inoltre, nella confezione è compreso un pratico astuccio con cerniera, adatto per il trasporto e per riporre il tutto dopo l’uso.

L'SBM 21 di Sanitas è un misuratore di pressione elettronico da braccio, che misura velocemente e automaticamente sia la pressione sanguigna che il battito cardiaco. I risultati della misurazione vengono visualizzati sull'ampio display LCD, chiaro e di facile lettura (non è però retroilluminato), e i valori ottenuti vengono visualizzati su una scala colorata, così da poter essere valutati ed interpretati immediatamente. Facile da usare, preciso ed affidabile, questo misuratore di pressione è dotato di un rilevatore di aritmia, che ti avverte se identifica eventuali anomalie del ritmo cardiaco, 4 diversi slot di memoria, che consentono di salvare i risultati delle misurazioni di quattro diversi utenti o membri della famiglia, e può memorizzare fino a 30 misurazioni, insieme alla data e all'ora; inoltre, l'SBM 21 calcola il valore medio delle ultime tre misurazioni, è dotato di un manicotto universale (circonferenza braccio 22-36 cm), e nella confezione troverai una pratica custodia, un manuale di istruzioni anche in italiano e 2 batterie.

Il misuratore di pressione digitale da braccio Hylogy è la scelta ideale per chi cerca un modello completo, affidabile e preciso. Dal design lineare ed elegante ma, allo stesso tempo, solido e robusto, questo dispositivo è dotato di una comoda fascia da braccio ergonomica (da 22 cm a 42 cm) con chiusura a velcro e di un ampio e luminoso display a LED, facile da leggere anche in condizioni di scarsa luminosità; il display mostra chiaramente le misurazioni della pressione sanguigna, il rilevamento di eventuali aritmie, il battito cardiaco e gli indicatori dei livelli medi di pressione sanguigna secondo le linee guida dell'OMS, per aiutare gli utenti a comprendere meglio i valori della loro pressione, oltre alla data, all'ora e all'utente. Infatti, questo dispositivo può salvare i dati su due diversi profili e memorizza fino a 90 misurazioni per utente. Infine, il misuratore di pressione Hylogy si spegne automaticamente entro 70 secondi dall'ultimo utilizzo ed è dotato di due diverse modalità di alimentazione: oltre alle 4 batterie AAA, è infatti possibile ricaricare questo dispositivo anche tramite la presa USB Type-C, da poter utilizzare ovunque e in qualsiasi momento.

Omron RS3 è un dispositivo maneggevole e comodo da usare che permette di misurare efficacemente la pressione sanguigna e il battito cardiaco. Questo misuratore di pressione da polso è dotato di un sensore di irregolarità cardiaca, che avvisa l'utente in caso di aritmia, e, grazie alla tecnologia IntelliSense, garantisce misurazioni molto accurate. Facile da utilizzare e dal design semplice e lineare, è dotato di un display LCD digitale, su cui è possibile leggere i valori relativi alla pressione sanguigna, le pulsazioni cardiache e la carica della batteria, ed è dotato di pratico bracciale elastico da polso, realizzato in nylon e poliestere, comodo da indossare e facile da adattare, grazie alla circonferenza di 13.5-21.5 cm. Inoltre, Omron RS3 può memorizzare fino a 60 misurazioni ed effettua una media delle ultime tre registrazioni. Come per tutti i dispositivi da polso, durante la misurazione della pressione e del battito cardiaco occorre prestare particolare attenzione alla posizione del polso e, più in generale, del braccio.

