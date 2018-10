Koogeek KSBP2: la prova di un misuratore di pressione intelligente

Il settore della Smart health è in grande espansione grazie a prodotti dalle caratteristiche innovative come il Koogeek KSBP2, oggetto oggi della nostra prova; un misuratore di pressione intelligente collegabile a smartphone e tablet tramite Bluetooth e WiFi. Un prodotto dotato anche di un’app dedicata che consente di archiviare facilmente i dati raccolti e di inviarli rapidamente al nostro medico.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del Koogeek KSBP2.

Koogeek KSBP2: design e caratteristiche

Koogeek KSBP2 si presenta con un design elegante ed una costruzione curata con una fascia per il braccio di buona qualità, realizzata in tessuto sintetico e dotata di un classico sistema di chiusura in velcro; fascia che può essere indossata da persone con un diametro del braccio da 22 a 36 cm.

Tutta l’elettronica è contenuta in un box in metallo che ospita anche un display LCD da 2,2 pollici, facilmente leggibile. Box dotato di un unico pulsante utile alla gestione dell'alimentazione e all’avvio della misurazione della pressione diastolica e sistolica e dei battiti cardiaci. Per quanto riguarda la precisione di questo dispositivo, l'azienda dichiara uno scarto sulla pressione sanguigna di +/-3 mmHg e del +/- 5% sulla frequenza cardiaca.

Ricordiamo inoltre la presenza di una porta micro USB, utile alla ricarica della batteria integrata da 400mAh che consente circa 50 misurazioni. Concludiamo citando la connettività WiFi b/g/n 2.4GHz, il Bluetooth 4.0 e le dimensioni pari a 150 x 75 x 85 mm, con un peso di 300g.

App dedicata

Occupiamoci ora del funzionamento di questo prodotto; il KSBP2 va posizionato sul braccio sinistro all'altezza del cuore e utilizza la classica tecnica oscillometrica con la fascia che viene gonfiata e poi sgonfiata, mostrando sul display e sull'app del cellulare pressione arteriosa sistolica, diastolica e i battiti al minuto.

Koogeek KSBP2 è collegabile a device con iOS (compatibile anche con Apple Salute) e Android tramite l’app Koogeek Health, utile alla gestione di tutti i dispositivi per la smart health realizzati dal produttore cinese.

La procedura di collegamento tra smartphone e sfigmomanometro non ci ha convinto del tutto con una connessione in WiFi poco affidabile; più stabile invece il Bluetooth.

App in grado di mostrare, anche sotto forma di grafici, i vari dati raccolti nel corso del tempo, che possono poi essere condivisi tramite email, ad esempio, con il nostro medico.

L'utente può inoltre eseguire, tramite l'app per iOS, una misurazione singola o fino a cinque di seguito per ottenere dati più precisi con il software in grado di registrare 16 diverse persone.

Esperienza d’uso e prezzo

Concludiamo la prova del Koogeek KSBP2 con l'esperienza d'uso; il bracciale si indossa facilmente stringendo però in modo deciso durante la misurazione. Rilevazioni della pressione e dei battiti che si sono dimostrate abbastanza precise, con le prestazioni del KSBP2 che possono essere paragonate ai classici sistemi di misurazione automatica della pressione presenti sul mercato. Non dimentichiamo il manuale d’uso con una traduzione non perfetta in italiano

Il Koogeek KSBP2 può essere acquistato ad un prezzo di circa 50 euro.

