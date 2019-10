Da Netatmo un completo sistema di allarme intelligente per la nostra casa

Netatmo espande la sua gamma di prodotti con il Sistema di Allarme Video Intelligente, composto dalla Videocamera Interna Intelligente e dai suoi accessori: la Sirena Interna Intelligente e i Sensori Intelligenti per porte e finestre.

La Videocamera Interna Intelligente

Il dispositivo è in grado di distinguere tra uno sconosciuto, un familiare o un movimento insignificante grazie alla tecnologia integrata di riconoscimento facciale. Quando la videocamera rileva un viso sconosciuto, l’utente riceve una notifica sul suo smartphone con la foto e il video dell’evento.

I Sensori Intelligenti per porte e finestre

I sensori rilevano qualsiasi movimento o vibrazione su porte e finestre, segnalando gli eventuali tentativi di effrazione. Di conseguenza, l’utente viene avvisato immediatamente sul proprio smartphone con una precisa notifica, ad esempio: “Rilevamento di un movimento sulla finestra della cucina”. Il prodotto permette, inoltre, di verificare lo stato di porte e finestre direttamente dall’applicazione; in base alla durata di apertura impostata, è possibile ricevere una segnalazione quando una porta o una finestra rimane aperta troppo a lungo.

La Sirena Interna Intelligente

La sirena funziona in abbinamento agli altri due prodotti del sistema. Quando la videocamera rileva un intruso o quando i Sensori Intelligenti intercettano un movimento, la Sirena lancia automaticamente un allarme assordante di 110 dB. In caso di attivazione, l’utente viene avvisato tramite il proprio smartphone, ad esempio: “È stata individuata una persona sconosciuta”, oltre al video dell’evento registrato dalla Videocamera. Infine si può attivare o disattivare la Sirena tramite l’applicazione Netatmo Security.

Sistema di Allarme Video Intelligente interamente personalizzabile dall’utente

L’utente può, inoltre, personalizzare le impostazioni dei dispositivi tramite l’applicazione Netatmo Security e ricevere solo allarmi utili. Ad esempio, è possibile programmare l’attivazione dell’allarme quando non si è in casa in base a diversi criteri: rilevamento da parte della Videocamera Interna di un viso sconosciuto oppure rilevamento di movimento su una porta o finestra da parte dei Sensori Intelligenti. Inoltre, l’applicazione offre la possibilità di riprodurre diversi suoni preregistrati all’interno dell’abitazione, come l’abbaiare di un cane o un bip costante, per simulare la presenza di qualcuno in casa e dissuadere i ladri. Per maggiore semplicità, il Sistema di Allarme Video si attiva e disattiva automaticamente quando l’utente esce o rientra in casa grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale della Videocamera Interna Intelligente. Infine, il prodotto consente all’utente di disattivare gli allarmi inviati dai Sensori Intelligenti per porte e finestre quando i propri familiari si trovano in casa. In questo modo non saranno inviate notifiche inopportune se un componente della famiglia apre semplicemente le finestre per arieggiare l’abitazione.

Nessun abbonamento e rispetto della privacy

Tutte le funzionalità del Sistema di Allarme Video Intelligente sono disponibili gratuitamente. Non è richiesto alcun abbonamento o costo aggiuntivo.

I video registrati dalla Videocamera Interna Intelligente sono salvati in una scheda microSD interna. I file possono, inoltre, essere trasferiti o archiviati automaticamente sull’account Dropbox o sul server FTP personale dell’utente.

Installazione facile e veloce

Il Sistema di Allarme Video Intelligente Netatmo è semplice da installare. L’utente scarica l’applicazione Netatmo Security sul suo smartphone per connettere i diversi prodotti, posiziona la Videocamera e la Sirena all’ingresso della propria abitazione e fissa i Sensori Intelligenti sulle porte e finestre che desidera sorvegliare. E’ possibile installare una Sirena in abbinamento ad ogni Videocamera Interna e fino a un totale di 12 Sensori Intelligenti per porte e finestre.

Prezzi

Il kit di 3 Sensori Intelligenti per porte e finestre è acquistabile al prezzo di 99,99€, mentre la Sirena Interna Intelligente è in vendita al prezzo di 79,99€. Entrambi i dispositivi sono accessori della Videocamera Interna Intelligente di Netatmo e non possono essere utilizzati senza di essa. Il prezzo della videocamera è di 199,99€.



Scopri di più su Amazon.it

Netatmo Telecamera a 159 euro

Netatmo Sensori Intelligenti

Netatmo Sirena Interna Intelligente