Koogeek KLSP1: la recensione di una presa elettrica smart comandabile anche a voce

Le prese elettriche intelligenti sono prodotti domotici dal costo contenuto che consentono di controllare a distanza, anche fuori casa, i dispositivi collegati, utilizzando la connessione WiFi ed un’app dedicata per smartphone e tablet. Prodotti di facile utilizzo, in grado di accendere e spegnere lampade ed elettrodomestici di ogni genere anche tramite comandi vocali.

Oggetto oggi della nostra recensione è la presa smart KLSP1 di Koogeek, un modello dalle dimensioni abbastanza contenute, acquistabile a meno di 20 euro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo dispositivo.

Caratteristiche tecniche e app dedicata

La KLSP1 si presenta con una buona qualità costruttiva e dimensioni pari a 79,52 x 65 x 72,30 mm per un peso di 108 grammi. Questo dispositivo adotta una schuko maschio e prese femmina schuko e a due poli, supporta un carico massimo di 2300W - 10A ed integra un modulo WiFi a 2,4 GHz per il collegamento al router.

Non manca, ovviamente, un comando manuale per l’alimentazione e la gestione della connessione ad Internet con relativo led di stato.

La KLSP1 può essere controllata tramite l’app per iOS e Android denominata Koogeek Life; software gratuito, utile anche alla semplice configurazione iniziale del dispositivo.

Applicazione, in italiano, di facile utilizzo che consente di comandare vari dispositivi domotici realizzati da Koogeek, anche quando siamo fuori casa.

All’interno di questo software troviamo inoltre il meteo, un timer, la possibilità di impostare una programmazione settimanale ed una completa funzione per il monitoraggio dei consumi energetici. Non manca una sezione dedicata alle impostazioni che integra tra le varie voci i menù per cambiare il nome del dispositivo e per l’aggiornamento del firmware.

La KLSP1 può inoltre essere comandata a voce grazie alla compatibilità con Amazon Alexa (tramite la Skill Smart Life) e Google Assistant. Basterà ad esempio dire: “ Alexa accendi la presa del salone” . Non sono, invece, supportati l'assistente vocale Siri e la piattaforma Apple HomeKit.

Concludiamo la recensione con l'esperienza d’uso quotidiana: positivo il giudizio su questo dispositivo che non ha mai manifestato problemi di collegamento ad Internet, buona inoltre la reattività ai comandi impartiti tramite app e voce.

La presa elettrica intelligente Koogeek KLSP1 può essere acquistata ad un prezzo di 19,99 euro.

