Le migliori prese intelligenti disponibili sul mercato

Da Meross arriva una smart plug che si distingue per l'adozione di una presa a tre poli al posto della Schuko e che include, inoltre, numerose funzionalità. Si parte dal Timer e non mancano i controlli vocali tramite Amazon Alexa, Google Home e la compatibilità con la nota utility IFTTT. Citiamo, inoltre, la funzione di monitoraggio dei consumi energetici e la funzionalità Scena che consente di comandare più prese contemporaneamente.

Iniziamo la nostra rassegna delle migliori prese elettriche smart con Teckin che propone un modello dall’interessante rapporto qualità/prezzo, disponibile anche in una confezione con quattro prese. Prodotto dotato di timer e compatibile con dispositivi Android e Apple e con l’evoluta piattaforma di programmazione IFTTT . Non manca, infine, il controllo vocale tramite Alexa e Google Assistant.

Le prese elettriche intelligenti oltre ad accendere e spegnere lampade ed elettrodomestici di ogni genere, offrono anche funzionalità avanzate come timer programmabili, monitoraggio dei consumi energetici e controllo tramite comandi vocali, sfruttando gli assistenti virtuali come Amazon Alexa.