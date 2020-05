Recensione Lampadina smart Boxlood: multicolore e controllabile a voce e tramite smartphone

Le lampadine intelligenti sono tra i prodotti smart più apprezzati dal mercato. Oggetto oggi della nostra prova è il modello di Boxlood; una lampadina Led multicolore, dalle caratteristiche complete, dotata di collegamento WiFi e controllabile tramite gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant o utilizzando l'app dedicata Smart Life per dispositivi mobili con Android o iOS.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche della lampadina intelligente Boxlood.

Caratteristiche tecniche e installazione

La Boxlood è una lampadina a LED con attacco E27 e bulbo A60. Scendendo nel dettaglio, si tratta di una lampadina con luce bianca e colorata regolabili (temperatura da 2700K a 6500K e 16 milioni di colori), con una potenza di 7W (equivalenti a 60W) e luminosità di 600 lumen.

Per quanto riguarda le funzionalità smart, questa lampadina non necessita di un hub esterno ed è dotata di connessione WiFi n a 2,4 Ghz.

L'installazione e la configurazione sono davvero semplici, basta scaricare l'app Smart Life, avvitare la lampadina e avviare l'applicazione per il setup.

Lampadina controllabile anche tramite comandi vocali impartiti ad Alexa e Google Assistant. Manca, invece, la compatibilità con Siri e Apple HomeKit. Comandi vocali che consentono anche la gestione del colore e dell'intensità luminosa.

Applicazione, esperienza d'uso e prezzo

Analizziamo ora nel dettaglio l'applicazione Smart Life, una nota app dedicata alla domotica utile a comandare numerosi dispositivi smart anche di altre aziende.

Grazie a questa applicazione sarà possibile anche scegliere tra 16 milioni di colori e regolare il livello di luminosità. Inoltre è possibile impostare dei timer per accendere o spegnere la lampadina in orari prefissati; funzionalità che può rivelarsi utile per simulare la propria presenza in casa.

Il software consente anche di creare delle "scene" per controllare più prodotti smart contemporaneamente. Ricordiamo, inoltre, le “automazioni” che permettono, ad esempio di attivare automaticamente la lampadina quando si torna a casa, sfruttando le funzioni di localizzazione dello smartphone.

Per quanto riguarda l'esperienza d'uso partiamo dall’app in italiano, semplice e di facile utilizzo. Il comportamento dell'applicazione è stato buono con comandi inviati sempre rapidamente (in circa un secondo) anche sotto rete cellulare.

Per quanto riguarda la lampadina di Boxwood: buona la qualità costruttiva e la riproduzione dei colori, con una luminosità però non elevatissima.

Infine i prezzi, la lampadina di Boxlood è acquistabile su Amazon.it in confezioni da una a 4 unità a partire da 16 euro.

Prezzo che si riduce del 20% inserendo il codice sconto 2DAAM2ZT, valido fino al 31 maggio, nella schermata di pagamento.

Scopri di più su Amazon.it