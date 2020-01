Recensione tado° Teste termostatiche intelligenti per termosifoni: risparmia energia e denaro, senza rinunciare al comfort

Il nostro viaggio nel mondo della domotica ci riporta oggi da tado°, azienda tedesca nota per i suoi avanzati dispositivi dedicati al controllo del riscaldamento e della climatizzazione della nostra abitazione. Azienda di cui ci eravamo già occupati qualche tempo fa con la recensione del Controllo climatizzazione intelligente per i condizionatori d’aria.

Oggetto oggi della nostra prova è la testa termostatica intelligente di tado°; un dispositivo che aggiunge controlli avanzati ed intelligenti ad ogni singolo termosifone della nostra casa, facendoci anche risparmiare sulla bolletta.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della testa termostatica intelligente per termosifoni di tado°.

tado° Testa termostatica intelligente: installazione

Le teste di tado° sostituiscono le tradizionali teste termostatiche e sono compatibili con termosifoni dotati di valvole termostatizzabili convenzionali, realizzate dai più noti marchi del settore come Caleffi, Danfoss, Giacomini e altri ancora.

Le teste di tado° possono essere utilizzate nelle abitazioni dove sono presenti impianti centralizzati o sistemi di riscaldamento autonomo. Inoltre possono integrarsi con il termostato intelligente, sempre realizzato dall'azienda tedesca.

Oggetto della nostra prova è il Kit Base V3+ che contiene una testa, vari adattatori per le valvole e l’Internet Bridge; si tratta di un piccolo dispositivo che consente di collegare le teste ad Internet tramite un collegamento wireless. Il Bridge utilizza, invece, un cavo Ethernet per comunicare con il router domestico e va alimentato tramite rete elettrica o utilizzando un porta USB, se presente sul router.

E’, ovviamente, possibile acquistare altre teste, disponibili singolarmente o in confezioni che contengono da due a quattro unità.

L’installazione di queste teste è abbastanza semplice e può essere eseguita anche senza ricorrere ad un tecnico specializzato; tado° mette anche a disposizione un completo servizio di assistenza in italiano.

Per l'installazione del Kit Base V3+, tado° ha sviluppato una procedura guidata disponibile all’interno dell’app dell’azienda tedesca. Una completa guida in italiano che illustra in modo dettagliato tutte le varie fasi: installazione del Bridge, rimozione delle vecchie teste, montaggio degli adattatori, se necessari, ed infine installazione e configurazione delle nuove teste.

Nel nostro caso, abbiamo installato in pochi minuti e senza difficoltà la testa su un termosifone con valvola Giacomini, utilizzando l’adattatore fornito nella confezione.



tado° Testa termostatica intelligente: design e caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora del design e delle caratteristiche della testa; un cilindro in plastica dalle forme curate, con la parte esterna rotante dedicata al controllo manuale della temperatura. Nella parte anteriore troviamo anche i sensori di temperatura, umidità e luce ambientale, mentre in alto è stato inserito un display a matrice LED.

All’interno troviamo un piccolo motorino elettrico dedicato al controllo della valvola e alimentato da due batterie stilo AA che garantiscono un'autonomia di circa due anni. Non dimentichiamo le dimensioni pari a 78 x 52 x 52 mm.

tado° Testa termostatica intelligente: funzionalità e app dedicata

Tutte le funzionalità della testa termostatica intelligente possono essere gestite, anche fuori casa, tramite l’applicazione, in italiano, di tado°; software per dispositivi mobili (accessibile anche via Web browser) dall’interfaccia chiara e dall’utilizzo immediato, che consente il controllo di tutti i dispositivi dell’azienda tedesca.

Partiamo dalla funzione di Geolocalizzazione che evita di riscaldare l’ambiente quando nessuno è in casa. tado° tiene conto della tua posizione ricordandoti di spegnere le teste quando esci di casa, consigliando poi di riattivarle quando stai per rientrare. Funzionalità che sfrutta il GPS e i servizi di localizzazione dello smartphone.

Passiamo poi al Rilevamento Finestra Aperta: la testa è in grado di rilevare l’apertura di una finestra, invitandoti a chiudere il termosifone tramite l’app, consentendo anche un risparmio di energia.

Entrambe queste funzioni inviano allo smartphone una notifica relativa agli eventi rilevati, ma se si vuole rendere completamente automatica la gestione della testa è necessario sottoscrivere un'opzione a pagamento (2,99 euro al mese) denominata Auto-Assist. Grazie ad essa è quindi possibile, ad esempio, disattivare automaticamente il riscaldamento in una stanza quando apriamo una finestra o quando usciamo di casa.

Passiamo all’Integrazione Dati Meteo; tado° è in grado di monitorare le condizioni atmosferiche regolando di conseguenza il funzionamento del riscaldamento.

Ricordiamo, inoltre, l'importante funzionalità denominata Programmazione Intelligente che consente di scegliere le temperature desiderate su base settimanale per ogni singolo termosifone. Funzione che sfrutta anche la geolocalizzazione del nostro smartphone; infatti, se non saremo in casa durante gli orari programmati, le teste non faranno entrare l'acqua calda nei termosifoni.

Non dimentichiamo l’utile funzione denominata Benessere Ambientale; l’app di tado° ti aiuta a mantenere un clima domestico più salubre, fornendo report e offrendo utili consigli. Ad esempio, ti avvisa quando aprire una finestra per prevenire il rischio di muffa in una stanza. Inoltre fornisce informazioni sulla qualità dell'ambiente esterno mostrando dati sull’inquinamento e sulla quantità di polline presente nell’aria.

Tra le altre funzionalità citiamo l'utile report sul risparmio energetico; una sezione dell’app che fornisce numerose informazioni, con completi grafici che mostrano nel dettaglio dati e statistiche come, ad esempio, le variazioni di temperatura suddivise in giorni e fasce orarie.

Infine questo accessorio è anche compatibile con i principali assistenti vocali sul mercato, Siri-Apple HomeKit, Amazon Alexa, l'Assistente di Google e con la piattaforma di programmazione automatica IFTTT. Sarà così possibile controllare ogni singolo termosifone utilizzando semplici comandi vocali; ad esempio "Alexa imposta la temperatura in camera da letto a 21 gradi”.

tado° Testa termostatica intelligente: esperienza d’uso e prezzo

Concludiamo la recensione della Testa termostatica intelligente di tado° con la nostra esperienza d’uso. Un prodotto completo che aggiunge avanzate ed utili funzionalità al nostro riscaldamento domestico.

Con le teste di tado° è possibile controllare in modo dettagliato gli orari di funzionamento e le temperature di ogni singola stanza, migliorando l'efficienza del nostro impianto di riscaldamento, con un elevato risparmio sulla bolletta. Tado° dichiara, infatti, che le spese di acquisto delle teste possono essere ammortizzate dal 1° anno, con un risparmio fino al 31% sui costi di riscaldamento.

Peccato per il sensore di temperatura troppo vicino al termosifone che risulta, quindi, poco preciso (caratteristica comune a tutti questi tipi di dispositivi, risolvibile in parte tramite l’app). Segnaliamo, inoltre, l’impossibilità di gestire contemporaneamente le temperature delle varie stanze tramite un unico comando nell’app. Infine ricordiamo il servizio Auto-Assist a pagamento necessario per poter usufruire delle funzionalità complete di tado°.

Concludiamo con i prezzi ; il Kit Base V3+ è acquistabile a 129,99 euro

La singola testa è, invece, acquistabile a 79,99 euro.

Scopri di più su Amazon.it

Kit di base V3+

Singola Testa

Pack con 4 Teste