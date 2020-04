Recensione Tp-Link Tapo P100: una compatta e completa presa elettrica smart

Dopo la prova dell’interessante kit Wifi mesh Deco M4, torniamo ad occuparci di Tp-Link con la recensione della presa elettrica intelligente Tapo P100.

Un prodotto dalle dimensioni contenute e dalle complete caratteristiche, che consente di accendere o spegnere elettrodomestici e altri dispositivi tramite smartphone e tablet, anche fuori casa e con la voce grazie alla compatibilità con Google Assistant e Alexa.

Analizziamo ora nel dettaglio tutte le caratteristiche della Tp-Link Tapo P100.

Tp-Link Tapo P100: caratteristiche tecniche

La P100 si presenta con una buona qualità costruttiva e dimensioni pari a 51 x 72 x 40 mm. Forme contenute che consentono anche l'utilizzo di eventuali prese adiacenti.

Realizzata in materiale ignifugo, questa presa presenta una forte resistenza al calore ritardando potenziali pericoli causati da incendio.

Questo dispositivo integra una schuko maschio e prese femmina schuko e a due poli, supporta un carico massimo di 2300W - 10A ed integra un modulo WiFi a 2,4 GHz per il collegamento al router ed un modulo Bluetooth 4.2 per il setup iniziale.

Non manca, ovviamente, un comando manuale per l’alimentazione ed un piccolo led di stato.

Tp-Link Tapo P100: app dedicata, esperienza d'uso e prezzo

La P100 può essere controllata tramite l’app per iOS e Android denominata Tapo, utile anche per la semplice configurazione iniziale del dispositivo. Non è necessario nessun hub aggiuntivo e tutte le impostazioni possono essere condivise tra i membri della famiglia.

Applicazione, in italiano, di facile utilizzo che consente di comandare tutti i dispositivi realizzati da Tapo, anche quando siamo fuori casa.

App che ospita due utili funzionalità: la “Schedulazione” ed il “Timer”. La prima consente di creare agende giornaliere o settimanali, mentre la seconda permette di impostare dei countdown che consentono di spegnere o accendere la presa dopo un determinato periodo di tempo.

Inoltre TP-Link ha dotato il dispositivo della modalità “Fuori casa”, con la quale è possibile simulare la propria presenza all’interno dell’abitazione grazie all’attivazione in modo casuale di dispositivi elettrici, come l’impianto audio per riprodurre musica o l’accensione delle lampade presenti in casa. Una funzionalità utile per tenere lontani i ladri.

Assente, purtroppo, una funzione per il monitoraggio dei consumi energetici.

La P100 può, inoltre, essere comandata a voce grazie alla compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant. Basterà ad esempio dire: “Alexa accendi la presa del salone” .

Concludiamo la recensione con l'esperienza d’uso quotidiana: positivo il giudizio su questo dispositivo che non ha mai manifestato problemi di collegamento ad Internet, buona inoltre la reattività ai comandi impartiti tramite app e voce.

La presa elettrica intelligente Tp-Link Tapo P100 può essere acquistata ad un prezzo di 12,99 euro.

