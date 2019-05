Vuoi rimanere aggiornato sulle elezioni europee? Chiedi ad Alexa

Alexa, il noto assistente vocale di Amazon, è un servizio ricchissimo di funzionalità, in continua evoluzione ed in occasione delle elezioni europee introduce nuovi comandi dedicati a questo evento.

Gli utenti in Italia possono infatti rimanere costantemente aggiornati sugli sviluppi delle elezioni europee usando soltanto la propria voce.

Utilizzando le informazioni provenienti direttamente dal Parlamento europeo, Alexa può aiutare gli utenti ad ottenere risposte ad una serie di domande; ad esempio "Alexa, chi vota per il Parlamento europeo?" e Alexa fornirà i dettagli. Vuoi sapere quando si aprono le votazioni in uno specifico Paese? "Alexa, quando si vota in Italia?"

Durante le elezioni, Alexa sarà anche in grado di fornire aggiornamenti costanti utilizzando gli ultimi dati ufficiali disponibili. Per avere le ultime informazioni sull’andamento delle votazioni si può domandare semplicemente “Alexa, come stanno andando le elezioni in Italia?" Per scoprire l'affluenza elettorale basterà chiedere ad esempio "Alexa, qual è l'affluenza alle urne in Italia?" Durante le elezioni, Alexa sarà anche in grado di rispondere ad ulteriori domande compreso l’andamento dei vari partiti, quanti seggi verranno loro assegnati in Parlamento e i dati finali di affluenza alle urne.

Di seguito una lista di domande sulle elezioni europee a cui Alexa può rispondere. Tutti i dati provengono direttamente dal centro ufficiale del Parlamento europeo, regolarmente aggiornato con le ultime informazioni ufficiali.

● Alexa come stanno andando le elezioni?

● Alexa quando si vota?

● Alexa quando si vota in Olanda? [Per ricevere notizie su un Paese]

● Alexa qual è l’affluenza alle urne in Francia?

● Alexa quali sono i risultati delle elezioni in Italia?

● Alexa quanti seggi ha avuto [nome del partito] ?

● Alexa quanti seggi ha avuto [nome del partito] in [Paese]

● Alexa come sta andando [nome del partito]?

● Alexa quando è stata fondata l’Unione Europea?

● Alexa quali sono gli Stati Membri dell’Unione Europea?

● Alexa chi vota per il Parlamento europeo?

