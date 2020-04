Sengled Solo porta la luce in casa a ritmo di musica

La luce e la musica sono due elementi essenziali per creare la giusta atmosfera in casa. Soprattutto in questo periodo così particolare, cosa c’è di meglio che darsi la carica al mattino accendendo le luci e cantando a squarciagola la propria playlist preferita? O creare l'atmosfera adatta per trascorrere una serata romantica, allietata dalle luci soffuse e dalle note di una bella canzone d’amore in sottofondo?

Per realizzare facilmente questi scenari, ecco Sengled Solo, un'interessante combinazione tra una lampada LED e un suono stereo multicanale. Si tratta di una lampadina smart LED da 6 watt che integra due speaker di JBL da 3 watt, produce luce dimmerabile e a basso consumo e funziona in autonomia senza bisogno di un hub. Per installarla bastano pochi secondi: è sufficiente avvitare la lampada su un comune portalampada e scaricare l’app gratuita ‘Pulse’ - disponibile per iOS e Android - che permette di gestire tutte le funzionalità in un solo tocco.

Grazie alla connessione Bluetooth, Solo permette di controllare contemporaneamente l’illuminazione domestica e la musica da qualsiasi dispositivo: è possibile infatti accendere, spegnere o regolare l’intensità della luce e godersi la propria libreria musicale, o connettersi a Spotify, etc. regolando il volume a piacimento, senza doversi alzare o interrompere le proprie attività.



Disponibilità e prezzo

La lampadina altoparlante Bluetooth Solo di Sengled è distribuita in Italia da Hinnovation by Nital ed è disponibile sul mercato al prezzo di 29,99 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scopri di più su Amazon.it