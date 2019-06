Aria condizionata in casa più efficiente e attenta ai consumi grazie al Controllo Climatizzazione Intelligente di tado°

Volete trovare sempre in casa una temperatura confortevole, un ambiente salutare e risparmiare sulla bolletta della luce? Ecco allora il Controllo Climatizzazione Intelligente di tado°, un versatile accessorio che consente di aggiungere al vostro condizionatore o pompa di calore numerose ed utili funzionalità che miglioreranno il comfort della vostra abitazione.

Accessorio che permette anche il controllo fuori casa dell’aria condizionata tramite smartphone e che la rende compatibile con i noti assistenti vocali Amazon Alexa, Siri e Google Assistant.



tado° Controllo Climatizzazione Intelligente V3+: funzionalità principali

Climatizzazione Intelligente V3+ è l’ultima versione di un piccolo accessorio che va a sostituire il telecomando del condizionatore grazie al suo emettitore IR integrato (migliorato rispetto al vecchio modello).

Tutte le funzionalità del V3+ possono essere gestite tramite l’app per smartphone e tablet di tado°; applicazione utile al controllo di tutti i dispositivi realizzati dall’azienda tedesca come il termostato smart per il riscaldamento domestico e le teste termostatiche intelligenti per termosifoni.

Applicazione che consente il controllo a distanza del condizionatore d’aria, anche in modalità riscaldamento, dentro e fuori casa e che inoltre aggiunge varie funzionalità smart denominate Skill.

Partiamo dalla Geolocalizzazione che evita di rinfrescare l’ambiente quando nessuno è in casa. Il V3+ tiene conto della tua posizione ricordandoti di spegnere il climatizzatore quando esci di casa e permette poi di riaccenderlo quando stai per rientrare. Funzionalità che sfrutta il GPS e i servizi di localizzazione dello smartphone.

Passiamo poi al Rilevamento Finestra Aperta: il Controllo Climatizzatore Intelligente V3+ rileva l’apertura di una finestra, invitandoti a spegnere il condizionatore tramite l’app, consentendo anche un risparmio di energia elettrica.

Entrambe queste funzioni inviano allo smartphone una notifica relativa agli eventi rilevati, ma se si vuole rendere completamente automatica la gestione del condizionatore è necessario sottoscrivere un'opzione a pagamento (24,99 euro l’anno o 2,99 euro al mese) denominata Auto-Assist. Grazie ad essa è quindi possibile, ad esempio, disattivare automaticamente l’aria condizionata quando apriamo una finestra o quando usciamo di casa.

Passiamo all’Integrazione Dati Meteo, il Controllo Climatizzazione Intelligente è in grado di monitorare le condizioni atmosferiche regolando di conseguenza il funzionamento del condizionatore sia in estate che in inverno.

Non dimentichiamo l’utile funzione denominata Benessere Ambientale, il V3+ ti aiuta a mantenere un clima domestico più salubre, fornendo report e offrendo consigli appropriati. Ad esempio, ti avvisa quando aprire una finestra per prevenire il rischio di muffa in una stanza.

Ricordiamo inoltre la Programmazione Intelligente che consente di scegliere le temperature desiderate su base settimanale; funzione che si attiva solo se almeno un utente è in casa.

Tra le altre funzionalità citiamo l'utile report sul risparmio energetico; una sezione dell’app che fornisce numerose informazioni, con completi grafici che mostrano nel dettaglio dati e statistiche come, ad esempio, le variazioni di temperatura suddivise in giorni e fasce orarie.

Infine questo accessorio rende compatibile il nostro climatizzatore con i principali assistenti vocali sul mercato, Siri-Apple HomeKit, Amazon Alexa, l'Assistente di Google e con la piattaforma di programmazione automatica IFTTT. Sarà così possibile controllare l’aria condizionata senza utilizzare l'app o il telecomando, ma solo grazie a semplici comandi vocali; ad esempio “Alexa accendi aria condizionata in cucina" oppure "Alexa imposta la temperatura in camera da letto a 21 gradi”.

tado° Controllo Climatizzazione Intelligente V3+: installazione e caratteristiche tecniche

Occupiamoci ora dell'installazione e delle caratteristiche del Controllo Climatizzazione Intelligente V3+. Il V3+ è compatibile con tutti i condizionatori dotati di telecomando con display in cui è possibile visualizzare le impostazioni selezionate (per esempio, modalità, temperatura e velocità della ventola).

La procedura di installazione è piuttosto semplice e può essere eseguita in pochi minuti: una volta installata l'app dedicata e creato un account utente, si dovrà connettere il dispositivo alla rete elettrica e seguire la guida per collegarlo direttamente ad Internet e al condizionatore.

Questo accessorio può essere montato a parete o posizionato su un tavolo e il suo funzionamento può essere monitorato e comandato anche tramite il display touch a micro-led integrato (invisibile in stand-by).

Il V3+ è dotato di scocca in plastica, di WiFi n a 2,4 GHz, con dimensioni di 100 x 100 x 15 mm, per un peso di 73 g. Al suo interno sono stati inseriti sensori di temperatura, umidità, luminosità e rumore, con una porta Micro USB per il collegamento ad un alimentatore da parete.



tado° Climatizzazione Intelligente V3+: prestazioni e prezzo

Terminiamo l’analisi del V3+ con l’analisi delle sue prestazioni. Un accessorio, in definitiva, davvero utile che consente di avere in casa sempre la giusta temperatura, senza interventi dell’utente. Gestione automatica che durante le nostre prove si è rivelata abbastanza precisa.

Un prodotto attento ai consumi energetici e alla nostra salute con un‘app semplice da utilizzare, acquistabile ad un prezzo di 99,99 euro.

Concludiamo con alcuni aspetti di questo prodotto che non ci hanno convinto, partendo dal servizio Auto Assist a pagamento necessario per poter usufruire delle funzionalità complete del V3+ . Inoltre nell’app mancano alcuni comandi per il condizionatore come la modalità notte o Eco. Peccato, infine, per l’interfaccia touch poco precisa e per l'assenza dell’alimentazione a batteria che avrebbe reso più semplice l’installazione del prodotto.

Scopri di più su Amazon.it a 99,99 euro

Vuoi ricevere i tuoi ordini nel minor tempo possibile? Iscriviti ad Amazon Prime, i primi 30 giorni sono gratuiti!