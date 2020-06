TP-Link - Tapo: arriva una nuova lampadina smart

Tapo, l’ecosistema di dispositivi TP-Link dedicati alla smart home, si arricchisce di un nuovo importante tassello: la lampadina Smart Wi-Fi Tapo L510E. Dopo la mini presa smart P100 e le due videocamere di sicurezza C200 e C100, tocca quindi all’illuminazione diventare intelligente, gestibile con un tocco sullo smartphone e ricca di funzionalità e automazioni.

Tapo L510E è una lampadina che sfrutta i benefici della tecnologia LED e in particolare la lunga durata e i consumi estremamente ridotti, miscelandoli con il vantaggio di far parte di un ecosistema connesso, integrato e programmabile. Per usarla non c’è bisogno di nessun hub esterno: basta connetterla alla rete Wi-Fi domestica per poterla controllare via smartphone con la massima semplicità, sia durante la permanenza in casa che quando si è lontani, per esempio per gestire l’accensione o lo spegnimento delle luci.

Il dispositivo è dimmerabile, ovvero la sua intensità luminosa può essere regolata a seconda dei gusti, delle circostanze e degli scenari, memorizzando inoltre le proprie preferenze per poterle richiamare in un secondo momento. In quanto parte integrante dalla gamma Tapo, la lampadina smart può essere controllata con la stessa app che accomuna tutto l’ecosistema, così da semplificarne ulteriormente la gestione e creare sinergie; mentre la compatibilità con gli assistenti Amazon Alexa e Google Assistant garantisce il controllo vocale dell’illuminazione domestica, per un ulteriore tocco hi-tech.

Un altro aspetto fondamentale da sottolineare riguarda il risparmio energetico. Tapo L510E consuma meno rispetto ai classici modelli LED e può essere programmata, impostando così scenari di utilizzo su base giornaliera o settimanale, a seconda delle proprie abitudini ed esigenze. Inoltre, grazie alla modalità “Alba e Tramonto” è possibile accendere o spegnere automaticamente la luce in base al proprio fuso orario, così come attivare la modalità “Assenza” per simulare la presenza in casa di persone per scoraggiare eventuali visitatori indesiderati. Infine tramite l’app Tapo è possibile creare degli scenari personalizzati per comandare più dispositivi smart allo stesso tempo. Ad esempio è possibile selezionare lo scenario personalizzato “Buonanotte” per spegnere tutte le lampadine smart di casa, con un solo tocco.

Lampadina Wi-Fi E27, compatibile con Amazon Alexa e Google Home, da 806 lumen e 2700 K disponibile al prezzo di 14,99€.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Scopri di più su Amazon