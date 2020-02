TP-Link Tapo P100: una nuova presa elettrica smart low cost

TP-Link espande la sua gamma di dispositivi per la smart home con la nuova presa elettrica intelligente Tapo P100.

Una presa che permette di accendere o spegnere i dispositivi elettrici ad essa collegati, direttamente da smartphone e tablet.

Si tratta di una presa smart Wi-Fi dal design compatto e lineare, pensata per ottimizzare gli spazi ed integrarsi in modo discreto ed elegante in ogni ambiente, senza ostacolare l’utilizzo delle prese adiacenti.

Tapo P100 è un prodotto versatile e semplicissimo da utilizzare: infatti grazie all’app TP-Link Tapo (progettata per controllare tutti i dispositivi dell’ecosistema smart home della gamma) l’utente può gestire la presa e diversi scenari, sia da casa che da remoto, direttamente dal proprio smartphone/tablet e sempre in totale sicurezza.

Altre due funzionalità importanti sono la “Programmazione” e il “Timer”, grazie alle quali è possibile creare agende giornaliere o settimanali e countdown per pianificare anche i gesti più semplici, come spegnere l’impianto di irrigazione dopo un’ora dall’accensione.

Inoltre TP-Link ha dotato il dispositivo della “Modalità assenza”, con la quale è possibile simulare la propria presenza in casa grazie all’attivazione in modo casuale di dispositivi elettrici, come l’impianto audio per riprodurre musica o l’accensione delle lampade presenti in casa. Un escamotage perfetto per tenere lontani i ladri.

La configurazione di Tapo P100 è molto semplice e avviene tramite la tecnologia Bluetooth, non è necessario nessun hub aggiuntivo e tutte le impostazioni possono essere condivise tra i membri della famiglia.

Infine, la compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant agevola ulteriormente l’utilizzo del dispositivo, che può essere controllato anche tramite i comandi vocali.

La mini presa Tapo P100 è disponibile al prezzo al pubblico di 14,99 euro.

Scopri di più su Amazon a 11,99 euro