Teste termostatiche intelligenti per termosifoni: utilità e funzioni

Sul mercato esistono vari prodotti hi-tech in grado di rendere più efficiente il nostro impianto di riscaldamento, consentendo anche un importante risparmio sulla bolletta.

Dopo aver analizzato i migliori termostati smart è ora venuto il momento di scoprire quali sono le più avanzate teste termostatiche intelligenti per termosifoni attualmente presenti sul mercato.

Si tratta di sofisticate manopole da applicare alle valvole termostatiche già presenti sui nostri termosifoni, che consentono un controllo decisamente più completo della temperatura nelle varie stanze. Prodotti compatibili con la maggior parte delle valvole attualmente in commercio (tramite vari tipi di adattatori), comandabili da smartphone e tablet via Internet/WiFi.

Dispositivi smart che offrono numerose ed utili funzioni, ideali in particolare per le abitazioni dotate di riscaldamento centralizzato. Innanzitutto integrano le classiche funzionalità del tradizionale cronotermostato; è quindi possibile impostare degli orari di riscaldamento per ogni singola stanza. Inoltre supportano la funzione di geolocalizzazione tramite smartphone; se non saremo in casa durante gli orari programmati, la testa non farà entrare l'acqua calda nel radiatore. Inoltre alcuni modelli di teste sono in grado di tener conto del meteo, non riscaldando una stanza durante una giornata calda.

1. tado°

Al primo posto della nostra classifica troviamo le teste termostatiche intelligenti di tado°; un'innovativa azienda tedesca che realizza diversi ed utili prodotti per il controllo del riscaldamento e dell’aria condizionata. Le sue teste sono compatibili con la maggior parte delle valvole presenti in commercio e tra le varie funzioni incluse ricordiamo la rilevazione della finestra aperta che chiude automaticamente il termosifone, ed il controllo vocale tramite i vari assistenti virtuali (Siri, Alexa, Google Assistant) presenti sul mercato.

2. Netatmo

Il secondo gradino del podio è occupato dalle valvole di Netatmo che si distinguono per il loro look curato con un design realizzato da Philippe Starck. Un prodotto completo che integra un avanzato programma di riscaldamento stanza per stanza. Inoltre la valvola termostatica intelligente di Netatmo analizza la condizione dell’ambiente in tempo reale, regolando il riscaldamento in base alla luce solare e all’uso della stanza.

3. Elgato Eve Thermo

Al terzo posto della nostra classifica si posiziona la Elgato Eve; una testa pensata in particolare per gli utenti di dispositivi Apple in grado di funzionare senza un hub, sfruttando un HomePod, l’Apple TV o un iPad. Un prodotto controllabile anche da Apple Watch o tramite Siri.

4. Evohome Honeywell

La testa di Honeywell si distingue per il suo ampio display orientabile e retroilluminato. Dispositivo di facile installazione che consente di creare una serie di “zone intelligenti” , dividendo ad esempio la casa tra zona notte e zona giorno, con la possibilità di creare un programma di riscaldamento “su misura” per il vostro stile di vita. Non manca inoltre la compatibilità con Amazon Alexa e con la piattaforma IFTTT.

5. Avm Fritz!Dect 301

La nostra rassegna termina con la Fritz!Dect 301; un prodotto dotato di un display e-ink, che promette una riduzione dei consumi energetici fino al 30%. Un dispositivo che può essere montato facilmente, controllabile da smartphone, tablet e Pc e che include anche la funzione di rilevamento di una finestra aperta.

