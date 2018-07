Lenovo Smart Display: lo schermo intelligente con assistente vocale

Annunciato al CES 2018 di Las Vegas, il Lenovo Smart Display è ora pronto a debuttare sul mercato. Si tratta di uno schermo interattivo da posizionare in casa, al cui interno è stato inserito il noto assistente vocale di Google.

Il Lenovo Smart display può essere utilizzato per guardare video, consultare il meteo e cercare vari tipi di informazioni. Inoltre con questo dispositivo sarà possibile controllare anche telecamere e sistemi di sicurezza presenti all'interno della propria abitazione e gestire videochiamate, sfruttando la fotocamera presente sulla parte frontale.

Lenovo Smart Display sarà disponibile in due diverse varianti con schermo touch da 8 e 10 pollici, inclinabile in modalità orizzontale o verticale. All'interno di questo prodotto troviamo inoltre la piattaforma Qualcomm Home Hub con processore Snapdragon 624 Octa-Core, un altoparlante da 10 W e moduli per il collegamento Wi-Fi e Bluetooth.

Lenovo Smart Display sarà disponibile inizialmente in USA ad un prezzo a partire da 199 dollari.