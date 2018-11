DJI Osmo Pocket: un’innovativa mini videocamera tascabile

Osmo Pocket è un'action camera decisamente fuori dal comune; un prodotto dalle dimensioni davvero contenute che unisce una videocamera, un gimbal stabilizzatore a tre assi ed una macchina fotografica. Un prodotto lungo poco più di 10 centimetri e con un peso di soli 116 grammi che ospita anche uno schermo touch da un pollice.

DJI Osmo Pocket è dotata di un sensore da 1/2.3 pollici capace di scattare fotografie a 12 megapixel in formato Jpeg o Raw e video in 4K fino a 60 FPS o in FullHD a 200 FPS.

Tra le altre funzioni integrate ricordiamo il completo editor video, la ripresa panoramica a 360° e lo scatto notturno.

La camera è inoltre dotata di Face Tracking, modalità che consente alla Osmo Pocket di seguire automaticamente il volto di una persona e dell’Active Track, funzione che segue dinamicamente il soggetto di una ripresa.

Questa camera è inoltre collegabile a smartphone Android e Apple ed è accompagnata da vari accessori come il modulo Bluetooth e la custodia subacquea.

Infine il prezzo, Osmo Pocket sarà disponibile dal 15 dicembre a 359 euro.

Ordina qui DJI Osmo Pocket