Telecamere IP per esterno: le migliori del 2018

Il mondo delle videocamere di sicurezza è in continuo sviluppo, in particolare il segmento delle telecamere IP per esterno; sistemi collegati ad Internet che consentono di sorvegliare la nostra abitazione tramite smartphone e tablet.

Prodotti intelligenti che integrano tecnologie avanzate dal salvataggio dei video in cloud a sofisticati sistemi di rilevazione del movimento.

Prodotti per tutte le tasche, collegabili anche in wireless, sempre più facili da usare e dall’elevata risoluzione.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori camere di sorveglianza smart per esterno del 2018.



1. Yi Outdoor security camera

Yi Outdoor security camera si posiziona al vertice della nostra classifica grazie alle sue complete caratteristiche con un prezzo adatto a tutte le tasche. Si tratta di un modello alimentato tramite presa di corrente capace di riprendere in Full HD a 20 fps, dotato di visione notturna a infrarossi fino a 15 metri, angolo di visuale di 110° e connettività Wi-Fi. Per lo stoccaggio dei video è possibile utilizzare una MicroSD fino a 32 GB o il servizio cloud di YI. La cam, facile da installare, è impermeabile ed è dotata anche di microfono e di un piccolo altoparlante. Non manca il rilevamento del movimento con le notifiche inviate all’app YI Home; software per smartphone che consente di vedere in tempo reale quello che accade dalla camera, salvare sul cellulare un video, oppure scattare uno screenshot.

2. Netgear Arlo Pro

Per chi vuole installare un completo sistema di sorveglianza per la propria casa con varie videocamere esterne, ecco Arlo Pro. Una soluzione disponibile in vari kit da uno a 5 camere HD, impermeabili, alimentate a batteria, e dotate di audio bidirezionale e angolo di visione di 130°. Non manca un avanzato rilevamento del movimento anche durante le ore notturne e la sirena integrata nella base station che si attiva in base ai movimenti rilevati oppure da remoto tramite app.

Ricordiamo inoltre l’archiviazione su Cloud gratuita per 7 giorni consecutivi con opzione di backup in locale tramite la porta USB della base station.

3. Netatmo Presence

Netatmo Presence è una camera da esterno che si distingue per la presenza di un sistema di illuminazione, controllabile tramite smartphone. Questo prodotto è in grado di distinguere persone, automobili e animali inviando un avviso direttamente sullo smartphone.

Si tratta di un modello impermeabile e semplice da installare, in grado di riprendere video in Full HD, memorizzabili su MicroSD o sul cloud.

4. HiKam A7

La HiKam A7 è la soluzione ideale se si sta cercando un modello facile da montare e da configurare. Si tratta di un modello arrivato alla seconda generazione, con risoluzione HD e dotato di visione notturna. Non manca un sensore di movimento integrato che in caso di allarme invierà una notifica sullo smartphone. Ricordiamo inoltre la certificazione IP66 e l’app semplice da utilizzare.

5. Foscam FI9900P

Foscam FI9900P è una camera wireless in grado di registrare ad una risoluzione massima di 1080p (Full HD) con un angolo di visione di 106°. Dotata di certificazione IP66 che garantisce la resistenza a polvere ed acqua, è dotata di tecnologia di motion detection in grado di avvisare l’utente in caso di rilevamento di movimenti sospetti tramite email e notifiche direttamente sull'applicazione per smartphone. Non manca lo slot per la MicroSD purtroppo non facilmente accessibile.

