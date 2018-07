Da Sony un super sensore fotografico per smartphone

Sony, il primo produttore di sensori fotografici al mondo, ha lanciato un nuovo sensore fotografico da ben 48 megapixel che andrà ad equipaggiare gli smartphone in uscita il prossimo anno.

Un vero record per la categoria, con una risoluzione elevatissima ottenuta grazie a pixel piccoli solo 0,8 μm, su un chip che ha una diagonale pari a 8 mm.

L’azienda giapponese supera, quindi, il sensore da 40 MP del Huawei P20 Pro con il nuovo IMX568; una soluzione flessibile e versatile che consente di avere uno zoom digitale senza perdita di dettaglio ed elevate prestazioni anche in condizioni di bassa luminosità.

Infine per quanto riguarda l’ambito video, questo sensore consente di registrare in 4K fino a 90 frame al secondo e può catturare video in slow motion a 480 FPS con risoluzione 720p.