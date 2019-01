YI Home Camera 3: un'innovativa videocamera di sicurezza con intelligenza artificiale

Dal CES 2019 arriva la nuova YI Home Camera 3, una videocamera di sicurezza dalle interessanti caratteristiche. Un prodotto per la sorveglianza domestica che mantiene il design compatto ed elegante del precedente modello, in grado di registrare video ad una risoluzione massima di 1.080p, anche al buio.

Videocamera dotata ora di un innovativo algoritmo di intelligenza artificiale: un sofisticato sistema di analisi dell'ambiente assicura che le notifiche siano inviate allo smartphone dell'utente solo in caso di eventi veramente rilevanti. L’IA del produttore cinese è infatti in grado di evitare falsi allarmi causati da insetti, luci e animali domestici o addirittura foto di persone. Inoltre la YI Home Camera 3 utilizza avanzati algoritmi di rilevamento del suono, identificando e notificando immediatamente qualsiasi rumore inusuale, nel raggio di 5 metri.

YI Home Camera 3 sarà disponibile su Amazon entro fine Gennaio ad un prezzo ancora da definire. Inoltre, questa videocamera verrà venduta con 6 mesi di servizio YI Cloud gratuito, in grado memorizzerà per 7 giorni ogni filmato catturato dopo un rilevamento di movimenti o suoni.