YI Technology, nuova dash cam e intelligenza artificiale nei negozi

YI Technology è un’azienda cinese leader nel settore della computer vision che vanta nella sua gamma di prodotti avanzate soluzioni sia per il B2B che per il B2C.

Al recente IFA di Berlino, Yi ha presentato due interessanti novità che sfruttano avanzate piattaforme di Intelligenza artificiale.

La prima è una Dash cam (una telecamera da montare in auto) dotata di nuove caratteristiche come il GPS integrato, videosorveglianza all’interno del veicolo, sistema di allerta, notifica in caso di guida in stato di sonnolenza, conteggio e riconoscimento passeggeri. “L’intelligenza artificiale ci permette di usare algoritmi per usi specifici, che imparano da se stessi e che diventano migliori nel tempo” ha dichiarato Ron Friedental, Capo dello sviluppo algoritmi a YI Technology.

IA utilizzata anche da nuovi dispositivi creati ad hoc per gli esercizi commerciali in grado di collezionare vari tipi di dati come i prodotti più venduti, la proporzione fra maschi e femmine, la percentuale di ritorno del cliente, una media sull’età del consumatore e molte altre informazioni perfettamente gestibili dall’App dedicata che sarà legata alle telecamere presenti in negozio.