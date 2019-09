Amazon Ring Stick Up Cam Battery: una camera di sorveglianza a batteria con pannello solare opzionale

Da Amazon, oltre ai nuovi Echo, arriva anche la Ring Stick Up Cam Battery, una versatile videocamera di sorveglianza che può essere alimentata tramite una batteria removibile o attraverso un piccolo pannello solare.

Telecamera di facile installazione, che può essere montata anche all’esterno e a parete, ed in grado di catturare video in HD, con un campo visivo di 130 gradi.

Camera fornita di base di montaggio integrata con angolazione regolabile ed installabile anche a soffitto tramite l’accessorio Stick Up Cam Mount venduto separatamente.

Amazon Ring Stick Up Cam Battery è una camera completamente senza fili, con connettività WiFi n a 2,4 GHz, resistente agli agenti atmosferici ed in grado di operare a temperature comprese tra i -20°C a 50°C. Non dimentichiamo le dimensioni pari a 60 x 60 x 97 mm.

Videocamera dotata, ovviamente, di visione notturna e funzione Live View che consente di controllare la tua casa in qualsiasi momento tramite l'app Ring. Non manca, inoltre, la comunicazione bidirezionale con cancellazione del rumore ed un’avanzata funzione di rilevazione del movimento, con le notifiche inviate in tempo reale sullo smartphone.

Infine con l'abbonamento Ring Protect (a partire da 3 euro al mese), tutti i video registrati dalla videocamera verranno salvati nel tuo profilo Ring per 30 giorni, con la possibilità di riguardarli in qualsiasi momento.

Concludiamo ricordando la compatibilità con Alexa; basta collegare Stick Up Cam ad Echo Show, Echo Spot o a Fire TV per monitorare comodamente tutta la casa dal tuo divano. Vuoi vedere in tempo reale tutto ciò che succede davanti alla tua videocamera? Basta chiederlo ad Alexa.

Ring Stick Up Cam Battery è già ordinabile ad un prezzo di 99 euro, con le consegne a partire dal 23 ottobre.

La variante con pannello solare è, invece, acquistabile a 149 euro.

Scopri di più su Amazon.it:

Ring Stick Up Cam Battery

Ring Stick Up Cam Solar