D-Link DCS-8600LH: la recensione di una videocamera Wi‑Fi per esterni dalle avanzate funzionalità

Prosegue il nostro viaggio nel mondo della videosorveglianza e oggi ci occupiamo di D-Link, azienda nota per i suoi prodotti dedicati al networking, ma che vanta anche una ricca gamma di videocamere utili al monitoraggio di ogni tipo di ambiente.

Oggetto oggi della nostra prova è la D-Link DCS-8600LH; si tratta di una camera per esterni dotata di collegamento WiFi e controllabile tramite smartphone e tablet, anche fuori casa. Una cam facile da installare e dalle numerose funzionalità.

Scopriamo, quindi, tutte le caratteristiche della D-Link DCS?8600LH.

D-Link DCS-8600LH: caratteristiche e design

La D-Link DCS-8600LH si presenta con una forma elegante ed una buona qualità costruttiva; una cam dalle dimensioni compatte (8,8 x 6,9 x 8,8 cm, peso di 290 g) completamente realizzata in plastica. Camera a prova di agenti atmosferici, con certificazione IP65 ed in grado di sopportare temperature da -25 a 45 gradi centigradi.

Iniziamo l'analisi dell’aspetto esterno partendo dell’anteriore dove troviamo un led di stato disattivabile dall’utente ed il sensore da 2 megapixel che consente di registrare video in Full HD a 30 fps o HD a 15 fps. Camera con un’apertura f2.4 e angolo di visione di 135 gradi, in grado di effettuare riprese in notturna fino a 7 metri.

La DCS-8600LH è, inoltre, dotata di microfono e speaker con audio bi-direzionale.

In basso, all’interno di un vano protetto da una protezione in gomma, troviamo il comando di reset e lo slot per una microSD fino a 64 GB da utilizzare in alternativa all'acquisto di spazio sul cloud di D-Link (l’azienda offre in modo gratuito il servizio di memorizzazione di un giorno).

Non dimentichiamo la connettività con un modulo Bluetooth 4.0 (utile durante l'installazione) ed il WiFi n a 2,4 GHz. Infine il posteriore dove è presente il sistema di aggancio magnetico che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

D-Link DCS-8600LH: installazione e configurazione

Installare la D-Link DCS-8600LH è un’operazione semplice e veloce che può essere effettuata anche da utenti poco esperti. Questa cam utilizza, infatti, un sistema di aggancio che può essere fissato al muro con soli due stop/Fischer forniti in dotazione. Aggancio di tipo magnetico alla telecamera, di buona qualità, che consente una completa inclinazione della cam senza l'utilizzo di snodi meccanici. In alternativa è comunque presente una filettatura per il montaggio di un supporto di tipo classico.

La D-Link DCS-8600LH, vanta inoltre, un cavo di alimentazione lungo ben 7 metri ed un trasformatore stagno, con ingresso USB/A, che può anche essere montato a parete tramite un supporto fornito in dotazione.

Semplice anche la configurazione; basta scaricare l’app dedicata denominata mydlink, compatibile con device Android e iOS, registrare un nuovo account utente ed avviare la semplice procedura, tramite QR code, che consente di collegare la camera ad Internet.

D-Link DCS-8600LH: app dedicata

Analizziamo ora l’app dedicata mydlink; un software in italiano utile inoltre al controllo di vari dispositivi smart realizzati da D-Link.

Un’app dalla grafica curata che consente, ovviamente, il monitoraggio in tempo reale della camera e che permette di registrare un nuovo video sullo smartphone oppure scattare una foto.

Non manca, inoltre, un sistema di rilevamento del movimento in grado di inviare una notifica sullo smartphone quando un soggetto entrerà nel campo di visione della camera. All'interno dell’app troviamo una completa sezione dedicata a questa funzione con la cronologia di tutti i movimenti rilevati, accompagnati da brevi video. Cam in grado anche di monitorare eventuali suoni anomali, come ad esempio la rottura di una finestra.

L’utente può, inoltre, regolare la sensibilità del sistema e delimitare l’area di rilevamento, ad esempio ad una porta, in modo da ridurre la frequenza degli avvisi.

All’interno di mydlink troviamo anche la possibilità di attivare il rilevamento del movimento ad orari stabiliti e la modalità privacy che blocca temporaneamente il funzionamento della camera. Ricordiamo, inoltre, la possibilità di impostare vari scenari d’utilizzo (in casa, fuori casa, ecc) e la compatibilità con gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa (con la possibilità di visionare le immagini sugli smart speaker Echo dotati di schermo).

Citiamo, infine, la compatibilità con la piattaforma di automazione IFTTT (oltre a quella già inclusa nell’app); una funzione davvero utile che consente di collegare la D-Link DCS-8600LH ad altri dispositivi domotici, anche di altre aziende, presenti nella nostra abitazione. Durante le nostre prove abbiamo, ad esempio, utilizzato questa camera come sensore di movimento per accendere automaticamente le luci smart del nostro garage.

Concludiamo con il menù delle impostazioni che include anche l'opzione per selezionare lo spazio di archiviazione da utilizzare e la possibilità di attivare la modalità d'installazione a soffitto.

D-Link DCS-8600LH: prestazioni e prezzo

Concludiamo la prova della D-Link DCS-8600LH con l’analisi delle sue prestazioni: buona la qualità dei video anche in notturna, nitidi e ben dettagliati e dal lag decisamente ridotto; discrete le performance di speaker e microfono. Giudizio positivo anche per la funzione di rilevazione del movimento, con le notifiche che arrivano sul nostro smartphone in una decina di secondi.

Stabile, inoltre, il collegamento della camera con il nostro router.

Passiamo ora all’app dalla grafica curata, ma con una struttura dei menù non molto intuitiva. Vi suggeriamo, quindi, di visionare attentamente i video-tutorial inclusi.

Concludiamo con il prezzo, la D-Link DCS-8600LH può essere acquistata a 189,90 euro.

