I migliori droni del 2019

I droni sono velivoli di dimensioni contenute controllabili tramite telecomando, smartphone e tablet e dotati anche di telecamere integrate. Prodotti sempre più diffusi che permettono fantastiche foto e riprese dall’alto.

Sul mercato esistono molte tipologie di droni, da semplici ed economici giocattoli a modelli decisamente costosi, in grado di effettuare riprese professionali, di elevata qualità.

In fase di acquisto è importante valutare alcune caratteristiche fondamentali come dimensioni e peso, sistema di controllo (telecomando, smartphone, ecc), raggio d’azione, velocità massima, autonomia di volo, camera integrata e altre funzionalità come GPS e sensori anticollisione.

Ricordiamo, infine, che l’uso dei droni è regolamentato da specifiche normative. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito dell’Enac.

1. DJI Mavic Mini: ottimo rapporto qualità-prezzo

Iniziamo la nostra rassegna dal DJI Mavic Mini; un drone compatto e completo, con un peso di 249 grammi e autonomia fino a 30 minuti. Un modello dotato di stabilizzatore a 3 assi e fotocamera 2,7K a 12 MP, accompagnato da un’app ricca di utili funzioni. Non dimentichiamo il radiocomando che garantisce un collegamento video fluido e immagini chiare fino a 2 km di distanza.

2. DJI Mavic Pro Platinum: velocità massima di 64 km/h

Passiamo ora ad un drone di fascia più alta sempre realizzato da DJI, il Mavic Pro Platinum. Un modello con autonomia di volo fino a 30 minuti, sistema di trasmissione video che consente di raggiungere i 7 km e 5 sensori che aiutano il drone nel posizionamento visivo e nell’evitare di entrare in collisione con oggetti in volo. Citiamo, inoltre, la fotocamera integrata con sensore d’immagine da 12 MP che consente di scattare foto anche in RAW e di registrare video in 4K a 30fps e in Full HD a 120fps. Infine la modalità Sport Mode che consente di raggiungere la velocità massima di 64 km/h.

3. DJI Phantom 4 Pro V2.0: prodotto professionale

Sempre da DJI arriva il Phantom 4; un prodotto professionale con un peso di 1.375 grammi, dotato di un sensore da 20 megapixel, capace di realizzare video in 4K a 60fps e di scattare fotografie a raffica a 14 fps. Tra le sue caratteristiche tecniche ricordiamo i 30 minuti di autonomia di volo e una distanza totale fino a 5 km, il sistema di rilevamento ostacoli su cinque direzioni e la velocità massima di 72 km/h.

4. Parrot Anafi: video in HDR

Occupiamoci ora del drone pieghevole Parrot Anafi in grado di catturare video in 4K HDR, foto da 21 MP e con zoom digitale fino a 2x senza perdita di risoluzione. Citiamo, inoltre, la gimbal con inclinazione verticale di 180°, ideale per inquadrature dal basso verso l'alto e la batteria che consente un tempo di volo di 25 minuti.

5. Parrot Bebop 2: visore incluso

Parrot propone anche il Bebop 2, un drone compatto e robusto con 500 grammi di peso e con un'autonomia di 25 minuti. Il Parrot Bebop 2 registra video in Full HD e monta una camera da 14 MP. Ricordiamo, infine, il visore FPV Parrot Cockpitglasses incluso per un'esperienza di volo immersiva.

6. Parrot Disco FPV: come un aereo

Concludiamo la nostra rassegna con un drone dalla forma particolare che ricorda direttamente quella di un aereo. Si tratta del Parrot Disco FPV, un aeromobile dotato di apertura alare di oltre un metro e elica posteriore, con una velocità massima di 80 km/h. Non dimentichiamo l’autonomia di 45 minuti, i video fino a 1.080p e il visore Cockpitglasses in dotazione.



