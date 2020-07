eufy Indoor Cam 2K: due videocamere di sorveglianza per interni a meno di 50 euro

Da eufy arrivano le nuove Indoor Cam 2K: due nuove telecamere di sicurezza WiFi, utili per tenere sotto controllo la nostra abitazione da smartphone e tablet.

Scendendo nel dettaglio, la eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt consente il monitoraggio a 360 gradi dell’ambiente, con la possibilità di inclinazione fino a 96 gradi, mentre il modello standard è dotato di una sottile base fissa.

Le due camere condividono le stesse caratteristiche tecniche con risoluzione 2K e campo di visione di 125 gradi. Non manca, inoltre, la visione notturna fino a 10 metri.

Camere dotate di slot Micro Sd fino a 128 GB, con la possibilità di registrazione anche sul cloud (in abbonamento).

Le eufy Indoor Cam 2K sono dotate di un completo sistema di rilevazione dei movimenti in grado di distinguere persone e animali. Non manca, inoltre, la rilevazione dei rumori anomali, come il pianto di un bambino.

Ricordiamo anche l’audio bidirezionale e la possibilità di limitare l'area di rilevamento dei movimenti, ad esempio ad una finestra o ad un porta.

Infine non manca la compatibilità con Apple HomeKit, Google Assistant e Amazon Alexa.

Concludiamo con i prezzi, entrambe le camere sono acquistabili a 49 euro.

Scopri di più su Amazon:

eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



eufy Indoor Cam 2K