EZVIZ C3W: la prova di una camera di sicurezza da esterno con sirena oggi scontata del 40%

Il nostro viaggio nel mondo della videosorveglianza ci porta oggi da EZVIZ, azienda che vanta una vasta gamma di telecamere come la C3W (anche denominata CTQ3W) oggetto oggi della nostra recensione.

Una completa videocamera per esterno, con collegamento WiFi, dotata anche di luci e di una potente sirena, compatibile con le piattaforme Google Home e Amazon Alexa.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della EZVIZ C3W.

EZVIZ C3W: design e caratteristiche tecniche

La EZVIZ C3W è una telecamera dal look e dalla costruzione curata. Camera dalla forma sferica con due antenne esterne per il collegamento WiFi a 2,4 GHz. Di qualità anche il supporto per il fissaggio a parete in metallo, con uno snodo che consente di orientare facilmente la camera in tutte le direzioni. Videocamera che può anche essere montata sul soffitto.

Sulla parte anteriore troviamo una serie di led, mentre nella parte bassa, all'interno di un vano, è stato inserito lo slot per la microSD (da utilizzare in alternativa all'acquisto di spazio su cloud di EZVIZ) ed il pulsante di reset, protetti da uno sportellino. Non manca una potente sirena da 100 dB, il microfono e lo speaker per l'audio bidirezionale.

Camera dotata di un piccolo cavo che termina con due spinotti, una classica presa da 12V da collegare ad un alimentatore con relativo cavo dalla lunghezza di soli 1,5 metri circa, e una presa Ethernet per il collegamento al router; purtroppo solo il secondo spinotto è impermeabile.

Facile, inoltre, il montaggio a muro con la confezione che ospita le viti per il fissaggio alla parete ed un piccola guida anche in italiano.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, la C3W è in grado di registrare video fino a 1080p, con un angolo di visione di 118 gradi. Non manca, ovviamente, la visione notturna fino a 30 metri.

Terminiamo ricordando le dimensioni di 15 x 7,2 x 7,2 cm e la certificazione IP66, con la camera in grado di resistere a polvere, sporco, pioggia e a temperature comprese tra i -30°C e i 60°C.

EZVIZ C3W: configurazione e app

La C3W può essere facilmente configurata grazie all'app dedicata Ezviz utile anche al controllo della telecamera. Configurazione eseguibile in pochi minuti grazie alla semplice procedura guidata sviluppata dall'azienda cinese.

App completa ed in italiano che consente anche di comunicare con chi si trova nelle vicinanze della camera sfruttando il microfono e lo speaker integrati.

Questo prodotto include anche un evoluto sistema di rilevazione del movimento che invierà una notifica sullo smartphone quando un soggetto entrerà nel campo visivo della camera.

In caso di rilevazione di un movimento la camera può attivare la potente sirena integrata e i led frontali lampeggianti. L’utente può inoltre delimitare l’area di rilevamento, ad esempio ad una finestra o ad una porta, in modo da ridurre la frequenza degli avvisi.

Ricordiamo, infine, la compatibilità con le piattaforme Google Home, Amazon Alexa, con la nota app di programmazione IFTTT e la possibilità di gestire la camera anche via PC.

EZVIZ C3W: prestazioni e prezzo

Terminiamo la prova della C3W con l’analisi delle sue prestazioni; buona la qualità dei video anche in notturna, nitidi e ben dettagliati; analoga valutazione per speaker e microfono. Giudizio positivo anche per la funzione di rilevazione del movimento, con la notifiche che arrivano sul nostro smartphone in pochi secondi.

Stabile, inoltre, il collegamento della camera con il nostro router. Segnaliamo, infine, che la C3W tende facilmente a scaldarsi durante il suo funzionamento.

Nessun problema inoltre con Alexa; le immagini catturate dalla videocamera possono infatti essere visionate direttamente da un dispositivo Echo dotato di schermo, tramite il comando vocale “Alexa mostra camera”.

Peccato, infine, per il cavo di alimentazione fornito in dotazione, corto e con uno spinotto non impermeabile.

La EZVIZ C3W può essere acquistata ad un prezzo di listino di 99,99 euro, ma è oggi in offerta per il Black Friday a 59,99 euro con uno sconto del 40%.

Scopri di più su Amazon a 59,99 euro