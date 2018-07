Fotocamere compatte di fascia bassa: ottima maneggevolezza, buona qualità e prezzo contenuto

Se siete alla ricerca di una macchina fotografica di buona qualità, dalle dimensioni ridotte e dal prezzo contenuto, ecco la nostra classifica dei migliori modelli compatti entry-level.

Cinque modelli tascabili adatti anche a chi ha un piccolo budget, facili da usare e dalle funzionalità complete. Modelli che non temono acqua e polvere, dal potente zoom e dotati anche di WiFi e Bluetooth per il rapido trasferimento delle foto.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori fotocamere compatte attualmente disponibili sul mercato.

1. Sony DSC-WX350

Al vertice della nostra classifica delle migliori fotocamere compatte di fascia bassa si posizione la Sony DSC-WX350; una camera di qualità dotata di sensore CMOS Exmor R da 18.2 megapixel, con un’apertura del diaframma f/3.5-f/6.5 e gamma ISO da 100 a 12800. Un modello che vanta uno zoom ottico da 20x, un display LCD TFT da 7,5 cm e un modulo WiFi, con la possibilità di registrare video a 1080p a 50fps. Una camera dalle dimensioni davvero contenute, facilmente utilizzabile anche da un utente poco esperto.

2. Canon Ixus 285 HS

La Canon Ixus 285 HS, è la scelta ideale se si sta cercando una macchina punta e scatta, facile da usare e con una buona resa fotografica. Un modello dotato di un sensore CMOS da 20,2 megapixel, zoom ottico 12X con obiettivo grandangolare e una gamma ISO che varia da 80 a 3200. Non dimentichiamo le elevate performance dell’autofocus, lo schermo LCD da 7,5 cm (3”) e la presenza del Wi-Fi ed NFC, con la possibilità anche di acquisire filmati in Full HD.

3. Panasonic Lumix DMC-SZ10

Se siete alla ricerca di una fotocamera dal costo estremamente ridotto, ecco la Panasonic Lumix DMC-SZ10EG-K. Un piccolo modello adatto a tutte le tasche, con un sensore 1/2.3” da 16 megapixel, obiettivo grandangolare da 24 mm con zoom ottico 12x ed una gamma ISO che va dai 100 fino ai 6400. Citiamo inoltre il modulo Wi-Fi per il comando a distanza e la condivisione immediata tramite app degli scatti ed uno schermo capovolgibile di 180° , ideale per selfie. Peccato per la registrazione video solo in formato HD (1280 X 720).

4. Fujifilm Finepix XP130

Fujifilm Finepix XP130 è il modello ideale da portare al mare grazie alla certificazione IP68 che la rende impermeabile e resistente a polvere e sabbia. In grado di sopportare senza danni una caduta da 1,75m, questa fotocamera compatta monta un sensore BSI-CMOS da 16,4 Megapixel, un zoom ottico 5x (24-140mm) e uno schermo LCD con trattamento antiriflesso, TFT da 3" . Non manca la possibilità di registrare filmati in Full HD e fino a 320fps. Infine citiamo i moduli WiFi e Bluetooth per comando remoto e trasferimento foto.

5. Sony DSC-HX60

La Sony DSC-HX60 si distingue dalla concorrenza per il suo zoom che arriva a 30X, accoppiato all’evoluto stabilizzatore ottico SteadyShot. Un modello dotato di un sensore CMOS Exmor R da 20.4 MP e schermo da 3”. Non mancano i moduli WiFi e NFC con la possibilità di comandare la fotocamera tramite smartphone. Ricordiamo inoltre i video in Full HD, la costruzione solida, la buona ergonomia, la possibilità di montare accessori esterni e la versione dotata di GPS integrato.

