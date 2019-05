KAMI Indoor Camera: un'avanzata videocamera di sorveglianza a 360 gradi

KAMI è la nuova linea di prodotti premium di YI Technology; un brand che presto lancerà sul mercato una completa gamma di prodotti per la sicurezza domestica come ad esempio sofisticati sensori di movimento applicabili a porte e finestre ed una telecamera per l'utilizzo sia indoor che outdoor al 100% wireless.

Il primo prodotto di questo nuovo marchio è la KAMI Indoor Camera: una videocamera di sorveglianza WiFi, ruotabile a 360 gradi, che può essere controllata tramite l’app dedicata per smartphone e tablet.

Una videocamera installabile anche a soffitto con dimensioni di 16,3 x 9,5 x 9,5 cm per un peso di 481 grammi. KAMI Indoor Camera è in grado di registrare video in Full HD con un angolo di visione di 110 gradi. Una camera ruotabile di 340 gradi in orizzontale e di 95 gradi in verticale con modulo WiFi dual-band e microfono e altoparlante integrati per un audio bidirezionale.

KAMI Indoor Camera monta un evoluto sistema di rilevamento dei movimenti e dei rumori. Questa camera è infatti stata progettata per minimizzare le notifiche irrilevanti, così da essere allertati solo quando realmente conta. Proprio per questo è in grado di riconoscere suoni anomali (come il pianto di un bambino o un vetro che si rompe) da rumori ordinari (come il ronzio di una mosca) e mandare una notifica sullo smartphone solo nel primo caso.

Inoltre una volta che KAMI Indoor Camera ha catturato un movimento, può continuare a seguirlo e rimanere sul soggetto, permettendo così di catturare l’intero passaggio di una persona all’interno dell’ambiente.

Non manca inoltre una modalità Privacy: la lente di KAMI Indoor Camera può essere rivolta verso l’interno della telecamera tramite un semplice comando della App, così da sapere in ogni momento quando la camera sta filmando.

KAMI Indoor Camera fa affidamento solo al cloud per la memorizzazione dei video. Grazie a KAMI Cloud è possibile mantenere i video registrati da KAMI Indoor Camera al riparo da furto e danni (primi 6 mesi gratis - convenienti piani tariffari disponibili successivamente). La relativa trasmissione dati avviene nel rispetto dei più elevati standard di crittografia per mezzo di un server localizzato in Germania.

KAMI Indoor Camera è acquistabile al prezzo di 99,99 euro.

KAMI ha inoltre pensato di offrire ai primi 80 acquirenti una speciale offerta-lancio: solo €74,99 anziché € 99,99 (25% di sconto) utilizzando all’acquisto il codice KAMIHOME.

