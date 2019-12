Recensione Kami Outdoor Security Camera: ottima qualità anche di notte

Dopo la prova dello Smart Security Starter Kit e della Wire-free Camera torniamo ad occuparci di Kami, con la recensione della Outdoor Security Camera: una completa videocamera per esterni WiFi, con risoluzione 1080p e avanzate funzionalità.

Una telecamera semplice da installare e da utilizzare che può essere considerata come l'aggiornamento della YI Outdoor camera da noi provata nel 2018.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Kami Outdoor Security Camera.



Kami Outdoor Security Camera: design e caratteristiche

Questa camera riprende le forme della YI Outdoor camera: un cilindro in plastica che ospita nella parte frontale il led di stato, il microfono ed il sensore con risoluzione 1080p, angolo di visione di 110 gradi e lunghezza focale di 3,9 mm.

In basso è stato alloggiato l'altoparlante e, sotto, uno sportellino, troviamo il pulsante di reset e lo slot per la micro SD (da 8 a 128 GB) da utilizzare in alternativa all’acquisto di storage sul cloud di YI.

Infine il posteriore dove è presente il sistema di fissaggio al muro, quasi interamente in plastica e orientabile in tutte le direzioni con un angolo di 0°- 65°. Non dimentichiamo il cavo di alimentazione, lungo 3 metri, che termina con una classica presa USB.

Tra le caratteristiche tecniche ricordiamo anche la visione notturna (Starlight Night Vision technology), che esamineremo nel dettaglio più avanti, e la connettività WiFi a 2.4 GHz. La camera di Kami è certificata IP65, ed è in grado quindi di resistere senza problemi a sporco, polvere e pioggia e a temperature comprese tra -15° e 50°.

Passiamo alle dimensioni pari a 132x68 mm, con un diametro di 70 mm ed un peso di 252g.

Concludiamo con la completa confezione che include, oltre ad un alimentatore USB da parete con spina italiana, anche un completo manuale nella nostra lingua. Confezione con all’interno le viti per il fissaggio al muro della camera, utili passacavi ed un piccolo cacciavite che consente di rimuovere il pannello della MicroSD.

Kami Outdoor Security Camera: configurazione e app dedicate

Configurare la Kami Outdoor Security Camera è un’operazione che richiede pochi minuti grazie alla procedura guidata disponibile nell’app dedicata Kami Home. In alternativa è anche possibile utilizzare, per il setup ed il controllo della camera, l’applicazione YI Home.

App entrambe complete e di facile utilizzo. Oltre alle classiche funzioni di visione Live e registrazione (anche su smartphone) di foto e video, troviamo un avanzato sistema di rilevazione del movimento, migliorato rispetto al vecchio modello di YI.

Rimane la possibilità di delimitare l’area di rilevamento, ad esempio ad una finestra o ad una porta, a cui si aggiunge ora un algoritmo di intelligenza artificiale in grado di distinguere figure umane da altri oggetti in movimento. Un’utile funzionalità che evita falsi allarmi causati da insetti volanti, animali domestici oppure cambi di luce.

E’ stata anche aggiunta una funzione in grado di rilevare suoni anomali, come ad esempio la rottura di un vetro di una finestra e viene inoltre mantenuta la possibilità di riprodurre un avviso sonoro in caso di rilevazione del movimento.

Arriva, inoltre, il time-lapse programmabile dall’utente che consente di comprimere fino a 12 ore di registrazione in un breve video di 5 - 30 secondi.

Tra le altre funzionalità citiamo l’audio bidirezionale, il software di controllo per Pc, la compatibilità con gli smart speaker Amazon Echo dotati di schermo ed il completo menù delle impostazioni che include la possibilità di spegnere la videocamera e di gestire la sensibilità del sistema di rilevazione del movimento.

Kami Outdoor Security Camera: analisi delle prestazioni e prezzo

Concludiamo la nostra recensione della Kami Outdoor Security Camera con l’analisi delle sue prestazioni. Kami ha realizzato una videocamera completa e dall’elevata qualità video con riprese diurne dettagliate e dai colori naturali.

Passiamo ora all’analisi della tecnologia Starlight Night Vision, punto di forza di questa telecamera in grado di catturare video a colori anche in condizioni di luminosità molto bassa. Le riprese in bianco e nero ad infrarossi vengono, invece, effettuate solo in situazioni di buio assoluto. Video comunque di buona qualità, sempre molto dettagliati.

Discrete, inoltre, le performance di speaker e microfono. Giudizio positivo anche per la funzione di rilevazione del movimento, con le notifiche (accompagnate da un videoclip di 6 secondi), ricevute sul nostro smartphone dopo una decina di secondi. Stabile, inoltre, il collegamento della camera con il nostro router.

Infine il prezzo, la Kami Outdoor Security Camera può essere acquistata a 89 euro.

