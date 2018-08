Le migliori action cam economiche del 2018

Le action cam sono dispositivi in grado di scattare foto e riprendere video con un’inquadratura grandangolare, capaci di resistere ad urti, cadute e all’immersione in acqua. Oggetti ideali da portare in vacanza, che possono essere montati praticamente ovunque grazie ai numerosi accessori disponibili; esistono infatti custodie e supporti per bici e moto, sistemi di aggancio per caschi di ogni tipo, ventose da utilizzare sul parabrezza delle auto e molto altro ancora.

Una categoria di prodotti, resa famosa dal noto marchio GoPro, sempre più diffusa e apprezzata dagli utenti.

Ecco, quindi, la nostra classifica delle migliori action cam economiche del 2018.

1. Apeman 4K Action Cam

L’Apeman 4K Action Cam si posiziona al primo posto della nostra classifica delle migliori action cam economiche grazie alla sua dotazione completa (con 20 accessori) e al sensore da 16 MP che consente anche riprese in 4K a 25 fps. Un prodotto dotato di telecomando e capace di resistere ad una profondità di 30 metri, con schermo LCD ed un campo di visione di 170°. Non dimentichiamo le 2 batterie ricaricabili da 1050mAh che consentono fino a 180 minuti di autonomia, il modulo WiFi e le porte HDMI e USB.



Scopri di più su Amazon

2. Yi Action Camera

La Yi Action Camera è un prodotto dalle funzionalità complete ed in grado di registrare video in Full HD a 1080p fino a 60fps o a 720p a 120 fps. Al suo interno troviamo il Bluetooth 4.0 a basso consumo e il WiFi 2.4G b/g/n, una lente f/2.8 e una batteria agli ioni di litio Panasonic da 990 mAh che garantisce 95 minuti di registrazione video.

Scopri di più su Amazon



3. Activeon CX

L’Activeon CX è un modello compatto e leggero dotato di una lente con 6 elementi asferici da f/2.4, un display LCD da 2″ ed il WiFi per il controllo remoto. Un'action cam in grado di registrare video in Full HD a 1080p a 30fps per 120 minuti e con un peso di 60 grammi, dotata di vari filtri colore ed effetti video.

Non manca infine nella parte inferiore un attacco a vite universale per cavalletti, selfie stick ed altri accessori.

Scopri di più su Amazon

4. SJCam SJ5000X Elite

SJCam SJ5000X Elite è un’action cam economica con la capacità di registrare alla risoluzione 4K Ultra HD grazie al sensore Sony IMX078 da 12 MP, ad un massimo di 24 fotogrammi al secondo. Ricordiamo inoltre le registrazioni in 2K a 30 fps e in Full HD a 60 fps. Citiamo anche lo schermo LCD da 2 pollici LTPS, il modulo WiFi e la ricca dotazione di accessori. Peccato per il prezzo un po’ più alto della concorrenza.

Scopri di più su Amazon

5. QUMOX SJ4000

La QUMOX SJ4000 si distingue per il suo prezzo davvero ridotto, potendo comunque vantare un sensore da 12 MP in grado di catturare video in Full HD a 30 fotogrammi al secondo e in HD a 60 fps. Ricordiamo inoltre l'obiettivo ultra-grandangolare con campo di visione di 170°, lo schermo da 1,5 pollici e la batteria da 900 mAh.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!