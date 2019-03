Continua il nostro viaggio nel mondo delle videocamere di sorveglianza e dopo esserci occupati dei migliori modelli per esterno, è ora venuto il momento dei prodotti da interno. Videocamere collegate ad Internet, ideali per monitorare la nostra abitazione tramite smartphone e tablet, dalle evolute funzionalità, ma dal prezzo contenuto. Telecamere anche a 360 gradi, installabili con facilità e dall’elevata risoluzione.

Scopriamo, quindi, nella nostra rassegna quali sono le migliori videocamere di sorveglianza per interni.



1. YI Dome Camera 1080p: completa e smart

Al vertice della nostra classifica troviamo la YI Dome Camera 1080p, un modello completo e dalla buona costruzione dotato di obiettivo che può essere ruotato a 360 gradi. Camera con sensore in grado di catturare video in Full HD, con un angolo di visione di 112° , che integra anche un avanzato rilevatore di movimento e la possibilità di far seguire in automatico i soggetti inquadrati dalla cam. YI Dome Camera è in grado di immagazzinare video e foto in cloud o su una MicroSD, è dotata anche di speaker e microfono e della funzione di baby monitor. Non mancano, ovviamente, la visione notturna, le notifiche dei movimenti rilevati su smartphone ed una completa app che consente di accedere a tutti i prodotti di YI.

Scopri di più su Amazon.it a 59,99 euro

2. Apeman ID75: camera a 360 gradi Full HD

L’Apeman ID75 è una camera sempre a 360 gradi motorizzata, con collegamento WiFi, risoluzione 1920x1080 pixel e sensore da 2 MP. Un prodotto con memoria su MicroSD, audio bidirezionale con microfono e altoparlante, funzione baby monitor e sensore di movimento.

Scopri di più su Amazon.it a 45,99 euro

3. D-Link DCS-8000LH: piccola e compatibile con Alexa

Sul terzo gradino del podio troviamo la D-Link DCS-8000LH; una videocamera WiFi dalle dimensioni ridotte con risoluzione 720P, angolo di visualizzazione di 120 gradi e zoom digitale 4x. Camera che vanta anche la registrazione gratuita su Cloud (ultime 24 ore) ed il supporto ad Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT.

Scopri di più su Amazon.it a 51,99 euro

4. EZVIZ Mini O: versatile e dal prezzo contenuto

La nostra rassegna prosegue con una videocamera di Ezviz; un modello con supporto orientabile, risoluzione di 1280x720 pixel (HD), angolo di visione di 111 gradi, audio bidirezionale (speaker e microfono), memoria cloud o su Micro SD. Un prodotto compatibile con IFTTT , controllabile con Google Assistant ed Amazon Alexa.

Scopri di più su Amazon.it a 40,99 euro

5. YI Home Camera Family Pack: 2 camere a meno di 60 euro

Da YI arriva anche la Home Camera in una confezione contenente due unità. La YI Home Camera è un prodotto dall’ingombro ridotto con risoluzione HD (1280x720) e obiettivo grandangolare da 111 °. Ricordiamo inoltre l'audio bidirezionale, la memoria cloud o MicroSD, la completa app dedicata e l’avanzata funzione di rilevazione di movimento.

Scopri di più su Amazon.it a 57,99 euro