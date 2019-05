Le migliori polaroid in vendita online

Le polaroid sono un divertente e sfizioso modo di fotograre e conservare le proprie fotografie sbizzarendosi con i tanti formati che si possono avere: dai più piccoli da usare anche come segnalibro, ai più grandi per decorare le proprie mura o superfici domestiche.

La scelta della macchinetta giusta non è semplice, anche per il costo riservato alle cartucce di ricarica che spesso scoraggia i più propensi all'acquisto; sebbene si debba riconoscere che una foto su carta ha una qualità maggiore e soprattutto resiste a tutto, anche alla perdita della memoria digitale, come nel caso di uno smartphone.

Al di là di tutto la polaroid resta un ricordo vintage che arreda in modo creativo i nostri ambienti proprio la per la versatilità di affissione e, inoltre, ci permette di avere sul momento il nostro ricordo impresso su carta, da regalare alle persone più care per ricordare il momento passato insieme.

Vediamo i modelli di macchinette istantanee in vendita online, dai più professionali ai più economici e alla portata di tutti.

Il compromesso: Polaroid Fotocamera Digitale a Scatto Istantaneo

Scattare foto istantanee perfette è veloce e divertente. Dai ritratti ai selfie, questa potente fotocamera da 10 MP cattura ogni dettaglio e stampa in un istante, senza bisogno di pellicole o toner. Aggiungi una scheda microSD per salvare le tue foto e stamparle successivamente.

La tecnologia di stampa ZERO INK di ZINK elimina la necessità di inchiostri e toner. Le stampe su carta con retro adesivo 2x3 non solo sono colorate e realistiche, ma sono resistenti all'acqua e agli strappi, sono a prova di sbavatura e risultano asciutte al tatto. Ogni stampa fotografica di Polaroid ZINK è dotata di un retro adesivo, così potrai ravvivare qualsiasi progetto artistico con le tue foto in formato 2x3.

Il design ridotto, colorato e tascabile è compatto, assolutamente portatile e perfetto per chiunque ami viaggiare, tenere blog, eseguire progetti fai da te o cimentarsi in un'avventura.

La più economica e colorata: Fujifilm Instax Mini 8

E' la soluzione ideale per animare feste e matrimoni, ma anche per una giornata di scampagnata fuori porta, per immortalare momenti divertenti. Oltre ad essere bellissima nei colori, il prezzo è il compromesso giusto per dotarsi di una prima macchinetta instantanea. Il selfie mirror controlla l'inquadratura dei selfie con lo specchio accanto all'obiettivo e con la lente per close-up si può applicare sull'obiettivo una lente per scatti ravvicinati fino a 35 centimetri. Inoltre grazie alla Modalità High-Key si scattano ritratti davvero bel definiti stampando al momento foto in formato 62x46.

L'originale: Polaroid Originals

La Polaroid 600 Onestep Closeup è stata lanciata per la prima volta nei primi anni '90, evolvendo la Polaroid 600 degli anni '80 con bordi leggermente arrotondati e una lente in primo piano che ti consentiva di scattare da una distanza di soli 2 metri. Il suo design semplice la rende una fotocamera eccezionale per i principianti di fotografia istantanea - per non parlare dei dipendenti da selfie. Consigliata per chi cerca quella sensazione della fotografia vera, senza adattamenti di macchine fotografiche digitali, con la qualità di un prodotto polaroid.

Qudretti instantanei: Fujifilm Instax Square SQ6

La elegante ed essenziale Instax formato Square regala foto con il formato quadrato 62 x 62 mm, ottimo per l’espressione fotografica artistica. Le varie funzioni della fotocamera si adattano a qualsiasi stile fotografico e permettono di immortalare ogni momento della tua vita, in un ricordo prezioso e istantaneo. Puoi utilizzarla anche con le pellicole Instax Square Black, ed enfatizzare la vividezza e il contrasto delle tue foto, grazie al frame nero. La fotocamera dispone della funzione di regolazione automatica dell'esposizione, attivata quando si preme il pulsante dell'otturatore: la macchina rileva la luminosità dell'ambiente e si regola per fornire la giusta velocità dell'otturatore e l’intensità ottimale del flash. In questo modo, anche in una stanza buia, i soggetti e lo sfondo possono essere ripresi in modo vivido e chiaro. In più, ha una grande varietà di funzioni che possono essere utilizzate in diverse situazioni, anche quando si scatta un selfie!

