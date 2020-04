Recensione TP-Link Tapo C200: una videocamera di sicurezza a 360 gradi low cost

Dopo la prova della presa elettrica smart P100 torniamo ad occuparci del brand Tapo di TP-Link con la recensione della C200: una videocamera di sorveglianza a 360 gradi, low cost, acquistabile a 39 euro.

Una camera che può essere ruotata a 360 gradi direttamente dallo smartphone, dotata di WiFi e con risoluzione Full HD.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della Tp-Link Tapo C200.

TP-Link Tapo C200: design e caratteristiche

La C200 è una videocamera dal look curato, con una discreta qualità costruttiva. Camera interamente in plastica, che consente un monitoraggio completo dell’ambiente. Al suo interno è, infatti, presente un motorino elettrico che permette una rotazione della camera di 360 gradi in orizzontale e di 114 gradi in verticale.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, questa camera ospita un modulo WiFi a 2.4GHz ed è in grado di registrare video a 1080p, in Full HD a 15 fps. Video che possono essere memorizzati su una MicroSD fino a 128 GB.

Non dimentichiamo il microfono e lo speaker per l'audio bidirezionale e la visione notturna, fino a 8 metri.

Infine le dimensioni pari a 86.6 x 85 x 117.7 mm e la confezione che include un piccolo manuale in italiano ed una pratica staffa da muro.

TP-Link Tapo C200: installazione e app dedicata

Installare e configurare la C200 richiede solo pochi minuti grazie alla semplice procedura guidata realizzata dal produttore cinese.

Camera installabile anche a soffitto e controllabile tramite l’app dedicata Tapo, disponibile per device mobili con iOS e Android.

Applicazione, in italiano, che consente il controllo di tutti i dispositivi realizzati da Tapo, semplice e dall’utilizzo immediato. Software che ospita tutte le classiche funzionalità, dall’accesso alle riprese live e ai video già memorizzati, all’opzione per registrare un nuovo filmato sullo smartphone oppure scattare una foto.

Tramite questa app è anche possibile controllare la rotazione della videocamera utilizzando un pratico joystick virtuale. Rotazione attivabile seguendo anche inquadrature predefinite dall’utente.

La C200 integra, inoltre, un sistema di rilevazione del movimento: se un soggetto entrerà nel campo di visione della videocamera, questa invierà una notifica sullo smartphone dell’utente. All'interno dell’app troviamo, inoltre, la cronologia di tutti i movimenti rilevati e la possibilità di attivare sulla camera un allarme sonoro e luminoso (tramite led), quando viene rilevato un movimento.

Proseguiamo ricordando il ricco pannello delle impostazioni che consente di definire gli orari di registrazione e di attivazione dell'allarme e di gestire la funzione di rilevazione del movimento, regolabile su tre livelli di sensibilità. L’utente può inoltre delimitare l’area di rilevamento, ad esempio ad una finestra o ad una porta, in modo da ridurre la frequenza degli avvisi.

Ricordiamo, infine, la compatibilità con gli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant e la Privacy Mode che chiude fisicamente l'obiettivo della telecamera.

TP-Link Tapo C200: prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione della C200 occupandoci dell'analisi delle sue prestazioni con un giudizio in generale positivo. Elevata la qualità dei video anche in notturna, nitidi e ben dettagliati; discrete le performance di speaker e microfono.

Analoga valutazione anche sull’app e sulla funzione di rilevazione del movimento, con le notifiche che arrivano sul nostro smartphone dopo una decina di secondi. Stabile, inoltre, il collegamento della camera con il nostro router.

La TP-Link Tapo C200 è acquistabile al prezzo di listino di 39,99 euro.

Scopri di più su Amazon in offerta a 34 euro.