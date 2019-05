Mbuynow video campanello wireless: la prova di un videocitofono senza fili controllabile dal cellulare

Oggetto oggi della nostra prova è l’evoluto videocitofono WiFi di Mbuynow; un campanello senza fili che ospita una videocamera controllabile da cellulare. Con questo dispositivo è possibile rispondere a chi suona il campanello, senza necessariamente essere a casa. Ogni volta che qualcuno suonerà alla porta, il cellulare riceverà una notifica o una chiamata e sarà possibile vedere e parlare con l'interlocutore direttamente dallo smartphone. Una soluzione decisamente comoda, utilizzabile inoltre come una vera telecamera di sorveglianza con funzione di rilevazione del movimento.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del video campanello wireless di Mbuynow.

Design e caratteristiche tecniche

Il videocitofono di Mbuynow si presenta con una scocca interamente realizzata in plastica con cornice silver o rame. Un prodotto dalla discreta qualità costruttiva che ospita un tasto per il campanello dalle generose dimensioni circondato da un LED RGB. Troviamo, inoltre, una videocamera in grado di riprendere video in Full HD con un angolo di visione di 170 gradi. Non manca infine il microfono e l'altoparlante, l'emettitore ad infrarossi per la visione notturna con una portata di 2-3 m ed il modulo WiFi per il collegamento al nostro router.

Passiamo ora al retro dove sono presenti in un apposito vano due batterie removibili del tipo 18650, ricaricabili tramite porta Micro USB. Troviamo inoltre l'opzionale alimentazione esterna AC12-24V, lo slot per la MicroSD da utilizzare in alternativa al cloud (sette giorni di cloud storage gratuito) ed il pulsante di reset. Il videocitofono è, inoltre, fornito di un antifurto sonoro e va agganciato al muro tramite un'apposita placca con relativi stop/Fisher forniti in dotazione insieme al manuale in italiano.

Dispositivo che è inoltre accompagnato da un campanello aggiuntivo (con 52 suonerie e 4 livelli di volume) da collegare alla rete elettrica all’interno della nostra abitazione; un piccolo box utile se non si ha lo smartphone con sé o se il campanello principale non è udibile dalla nostra abitazione.

Ricordiamo, infine, che questo campanello non consente l’apertura a distanza delle serrature elettriche di porte, portoni o cancelli.



App dedicata

Il videocitofono di Mbuynow è accompagnato dall’app dedicata per Android e iOS Ubell, in lingua italiana, che consente di collegare il dispositivo alla nostra rete WiFi e di controllare tutte le funzionalità della camera integrata.

Questo dispositivo, infatti, oltre ad essere un video campanello è anche una tradizionale videocamera di sorveglianza con funzione di rilevazione del movimento. Quando qualcuno entrerà nel campo di visione della camera o suonerà il campanello questo si illuminerà ed invierà sullo smartphone una chiamata o una notifica a seconda dell'opzione scelta dall’utente.

All’interno dell’app è possibile monitorare oltre alle immagini in tempo reale (con zoom digitale) anche i video registrati con la possibilità di scattare foto o effettuare nuove riprese memorizzate sullo smartphone. Non manca, inoltre, la possibilità di dialogare con chi si trova davanti al campanello grazie al microfono e agli altoparlanti integrati. Concludiamo con il menù delle impostazioni che include tre diversi livelli di sensibilità del rilevamento del movimento ed il menù dedicato all’aggiornamento del firmware del videocitofono.

Prestazioni e prezzo

Concludiamo la recensione di questo video campanello occupandoci dell'analisi delle sue prestazioni con un giudizio in generale positivo. Buona la qualità dei video anche in notturna, nitidi e ben dettagliati; sufficienti le performance di speaker e microfono. Giudizio positivo anche sull’app e sulla funzione di rilevazione del movimento, con la notifiche che arrivano in pochi secondi. Nessun problema per quanto riguarda il funzionamento del video campanello e del box aggiuntivo con suonerie sempre ben udibili. Non dimentichiamo le batterie con un'autonomia dichiarata di circa sei mesi.

Stabile, inoltre, il collegamento della camera con il nostro router con un WiFi però non potentissimo.

Infine il prezzo, il video campanello di Mbuynow può essere acquistato a 72,99 euro.

Prezzo che scende a 58,39 euro grazie al codice sconto Mbuynow126 valido fino al 30 giugno.

