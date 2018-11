Apeman ID73: la prova di una camera smart a 360 gradi

Prosegue il nostro viaggio nel mondo dei sistemi di videosorveglianza e dopo la recensione della Yi Outdoor camera è ora venuto il momento di provare una videocamera per interni a 360 gradi, la Apeman ID73. Un modello IP dalle complete funzionalità e dal costo contenuto, controllabile da smartphone e tablet via WiFi.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche della Apeman ID73.

Apeman IP Camera ID73: design e specifiche

La IP camera di Apeman consente un monitoraggio completo dell’ambiente grazie alla testa in grado di muoversi in verticale di 100° e la base ruotabile in orizzontale di 355° ; movimenti gestiti da un silenzioso motore elettrico, controllabile da smartphone.

Nella parte superiore della camera troviamo un sensore da 2 MP con risoluzione Full HD, apertura F2.5 e visione notturna fino a 9 metri. Testa che ospita anche il pulsante di reset e lo slot per la MicroSD fino a 64GB (da acquistare separatamente), utile ad immagazzinare foto e video.

Su questa camera troviamo inoltre uno speaker da un Watt, il microfono, la porta Ethernet ed un modulo WiFi n a 2.4GHz, collegato ad un’antenna orientabile. Non dimentichiamo la porta micro USB per alimentare la camera e la costruzione interamente in plastica economica. Concludiamo con la confezione che include le viti per l’installazione a soffitto, l’alimentatore da parete USB ed un manuale con una pessima traduzione in italiano.

App dedicata

Apeman ID73 è controllabile tramite smartphone e tablet con iOS e Android tramite l’app gratuita IPC360, disponibile anche in italiano. Software che consente di muovere facilmente la camera a 360 gradi e di consultare le riprese effettuate (sia lo storico che in tempo reale). Non manca inoltre la possibilità di gestire più videocamere, scattare nuove foto e video memorizzate sullo smartphone e di dialogare con chi è nella stanza grazie allo speaker e al microfono integrati nella ID73. Presente inoltre la funzione di rilevazione del movimento che però presenta un’importante limitazione, il mancato invio delle notifiche sullo smartphone quando non si sta utilizzando l’app. Gli avvisi vengono infatti mostrati solamente all’interno dell’applicazione IPC360.

Proseguiamo ricordando il ricco pannello delle impostazioni che consente di definire gli orari di registrazione e di gestire la funzione di rilevazione del movimento.

Prestazioni e prezzo

Terminiamo la recensione della ID73 con l’analisi delle sue prestazioni; discreta la qualità di foto e video con colori naturali ed un buon dettaglio anche di notte; solo sufficienti invece le prestazioni di microfono e altoparlante. Positiva la valutazione sulla semplice procedura d’installazione e sull'applicazione di facile utilizzo, con un collegamento in WiFi sempre stabile.

Segnaliamo, infine, un piccolo difetto della nostra camera con foto e video che presentano al centro una piccola macchia scura, causata probabilmente dal sensore sporco.

Infine il prezzo, la IP Camera Apeman ID73 è acquistabile al prezzo di 45,99 euro.

