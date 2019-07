Dash Cam YI Nightscape: un’interessante telecamera per la sicurezza in auto

Una Dash cam è una piccola camera progettata appositamente per le auto, da montare sul cruscotto o sul parabrezza, utilizzando solitamente una ventosa. Un prodotto che consente di riprendere tutto quello che accade davanti alla nostra vettura o all'interno dell'abitacolo e che può rivelarsi davvero utile in caso di incidente.

Da YI arriva ora una nuova Dash Cam dall’interessante rapporto qualità/prezzo. La nuova YI Nightscape è un prodotto che si distingue per l’ottima visione anche di notte grazie alla combinazione del sensore di immagine integrato Sony STARVIS IMX307 con l’algoritmo proprietario YI WDR.

Una camera con risoluzione Full HD, angolo di visione di 140 gradi e ottica con sei lenti che incrementa la luce catturata.

Una camera che, inoltre, è stata progettata senza batteria per garantire uno spessore ridotto ed evitare problemi di funzionamento in situazioni di temperature estreme. La YI Nightscape è, infatti, in grado di operare senza difficoltà tra -30° e 85°, e va alimentata tramite porta USB.

Non dimentichiamo il display LCD da 2,4 pollici, la capacità della Dash cam di rilevare potenziali collisioni con altre vetture (ADAS) e la connettività WiFi per il controllo remoto via app dedicata.

YI Dashcam Nightscape è acquistabile ad un prezzo di listino di 79,99 euro che scende a 53,99 euro ( sconto del 32,5%) inserendo in fase di acquisto su Amazon il codice sconto NIGHTDASH valido fino a Sabato 13 Luglio.

Scopri di più su Amazon.it